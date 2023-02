Elly Schlein kündigt harten Oppositionskurs an

Rom – Die Kammerabgeordnete Elly Schlein ist neue Vorsitzende des Partito Democratico. Sie hat sich im Rahmen der parteiinternen Wahlen gegen dem Regionalpräsidenten der Emilia Romagna Stefano Bonaccini mit fast 54 Prozent der Stimmen durchgesetzt und wird damit zur ersten Frau an der Spitze der Partei.

Mit 38 Jahren ist sie auch die jüngste Vorsitzende. Gleich nach ihrem Wahlsieg kündigte sie einen harten Oppositionskurs gegen die Mitterechtsregierung rund um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Parlament an. Dabei verwies sie auf ein Dekret der Regierung, das die Rettung von Flüchtlingen im Meer erschwert, und griff die Mehrheit an. In Kalabrien sind erst kürzlich mehrere Migranten ertrunken. Bisher wurden 59 Leichen geborgen, viele Personen werden noch vermisst. Das Unglück laste auf dem Gewissen derjenigen, die das Dekret verabschiedet hätten, erklärte Schlein.

Bonaccini hat der 38-Jährigen nach ihrem Wahlsieg gratuliert und ihr seine Unterstützung zugesichert. Gleichzeitig bekräftigte er, dass es zu keiner Abspaltung innerhalb der Partei kommen werde.

Schlein folgt auf Enrico Letta, der nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen im Herbst seinen Rücktritt erklärt hat. An der Wahl haben sich über eine Million Italienerinnen und Italiener beteiligt.

Der PD ist die größte Oppositionspartei im Parlament. Elly Schlein hat außerdem angekündigt, sich gegen jede Form von Ungleichbehandlung einzusetzen. Zudem wolle sie würdige Arbeitsbedingungen für alle schaffen. Oberste Priorität habe außerdem die Klimakrise.

In Südtirol hat Elly Schlein 63 Prozent der Stimmen erreicht. 2.300 Personen haben an der Abstimmung bei uns teilgenommen. Im Trentino kam Elly Schlein auf 64 Prozent der Stimmen bei den parteiinternen Vorwahlen.