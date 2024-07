Erdrutsch in den Dolomiten verschüttet Wanderweg

Am Rosengarten

Von: luk

Fassatal – Ein Erdrutsch am Rosengarten in den Dolomiten auf Trentiner Seite sorgte am Dienstagvormittag auf Aufsehen.

Die Gesteinsmassen lösten sich im Bereich des Wanderwegs Scalette Nr. 583 zwischen der Gardeccia-Hütte und dem Passo delle Scalette. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Der Erdrutsch, der gegen 11.00 Uhr gemeldet wurde, erstreckte sich etwa 200 Meter durch eine Schlucht und blockierte rund 50 Meter des Wanderwegs in einer Höhe von etwa 1.900 Metern. Die Zentrale für Notfalleinsätze aktivierte umgehend den Rettungsdienst der Provinz Trient.

Ein Helikopter mit einem Geologen und einem Mitarbeiter der Bergrettung wurde entsandt, um die Lage von oben zu prüfen. Zeitgleich begaben sich zwei weitere Rettungskräfte zu Fuß auf den Weg bis zur Antermoia-Hütte, um sicherzustellen, dass keine Wanderer in Schwierigkeiten geraten waren.

Nachdem bestätigt wurde, dass keine Personen betroffen waren, kehrten die Rettungskräfte sicher zur Basis zurück, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Weg Nr. 583 zum Scalette-Pass wurde infolge des Erdrutsches geschlossen.