Erschütternd: Eltern und Kindern Maschinengewehr ins Gesicht gehalten

Casavatore – Ein Lokal in der Kleinstadt Casavatore bei Neapel war am Samstagabend Schauplatz eines erschütternden Raubüberfalls. Während Familien im Restaurant zu Abend aßen, drangen zwei schwer bewaffnete Räuber in das Lokal ein. Die beiden Kriminellen begnügten sich nicht nur damit, das Tagesinkasso zu rauben, sondern gingen auch von Tisch zu Tisch, um jeden einzelnen Gast Bargeld, Schmuck und Uhren abzunehmen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schreckten die beiden Männer nicht davor zurück, Frauen und sogar Kindern das entsicherte Maschinengewehr ins Gesicht zu halten. Der gesamte Überfall wurde von den Überwachungskameras des Lokals aufgezeichnet. Im Video sind die Furcht und die Todesangst besonders der Frauen und der Kinder deutlich zu erkennen.

Wie an vielen anderen Wochenendabenden suchten auch am letzten Samstagabend viele Familien mit Kindern das beliebte Restaurant Pizzeria „Un posto al Sole“ auf, um gemeinsam zu Abend zu essen. Diesen Samstag aber werden die Besucher des „Un posto al Sole“ leider nicht wieder so schnell vergessen. Just in dem Moment, als die Familien an ihren Tischen saßen und zu Abend aßen, drangen zwei Räuber in das Lokal ein. Die dunkel gekleideten und maskierten Männer, von denen der eine mit einem Gewehr und der andere mit einem Maschinengewehr des Typs Kalaschnikow bewaffnet war, begnügten sich nicht nur damit, das Tagesinkasso zu rauben, sondern gingen auch von Tisch zu Tisch, um jeden einzelnen Gast Bargeld, Schmuck und Uhren abzunehmen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schreckten die beiden Männer nicht davor zurück, Frauen und sogar Kindern die entsicherten Schusswaffen ins Gesicht zu halten.

Der gesamte Überfall wurde von den Überwachungskameras des Lokals aufgezeichnet. Im Video ist zu sehen, wie einer der beiden Kriminellen seine Waffe gegen einen Familienvater richtet, der seine beiden Kinder – zwei Mädchen – im Arm hält. Die Aufnahmen zeigen auch, wie ein Vater, dessen Sohn in die Arme seiner Mutter flüchtet, von einem Räuber am Hals gepackt wird. Im selben Moment nehmen viele Mütter, die Todesängste ausstehen müssen, ihre Kinder in den Arm. Beim Betrachten der Bilder wird deutlich, dass ein kleiner Widerstand genügt hätte, um den Überfall, bei dem zum Glück alle Opfer unverletzt blieben, in eine Tragödie zu verwandeln.

Wenige Minuten nach dem Betreten des Lokals ergriffen die Räuber, die ersten Erkenntnissen zufolge eine unbekannte Summe Bargeld, vier wertvolle Uhren sowie Halsketten und anderen Schmuck erbeutet hatten, die Flucht. Die Aufnahmen der Überwachungskamera wurden vom Inhaber des „Un posto al Sole“ der Polizei übergeben. Die sofort eingeleitete Großfahndung erbrachte bisher keinen Erfolg. Von der Veröffentlichung des Videos erhoffen sich die Ermittler zweckdienliche Hinweise zu den Tätern des dreisten und erschütternden Raubüberfalls.

Die Aufnahmen, die zeigen, wie wehrlose Familien mit Kindern beim Abendessen von schwer bewaffneten Kriminellen bedroht werden, lösten weit über Casavatore und Neapel hinaus tiefes Entsetzen aus.

„Die Kriminellen waren bis an die Zähne bewaffnet. Der Überfall hätte sich in eine Tragödie verwandeln können. Wir drücken dem Inhaber des Lokals und den Opfern dieses verabscheuungswürdigen kriminellen Angriffs, der vor den Augen von Kindern und deren Eltern stattfand und von skrupellosen Kriminellen verübt wurde, unsere uneingeschränkte Solidarität aus. Unsere Gegenden befinden sich zunehmend in den Händen dieser skrupellosen und bis an die Zähne bewaffneten Gesetzlosen“, meinte das Mitglied des Regionalrats der Region Kampanien, Francesco Emilio Borrelli. Borrelli, der das Video auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte und von einem „wirklich beunruhigenden Vorfall“ sprach, forderte ein hartes Durchgreifen.

Die Inhaber des „Un posto al Sole“, die seit dem Überfall über einen herben Umsatzeinbruch klagen, dankten über ihrer Facebook-Seite ihren Kunden und Freunden für die bekundete Solidarität. Zudem gaben sie ihrer Hoffnung Ausdruck, in ihrem „Haus“ bald wieder viele treue Gäste begrüßen zu können. „Wir werden auch das überstehen“, so die Inhaber.