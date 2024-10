Erschütternd: Sara Centelleghe im Drogenrausch ermordet?

Von: ka

Costa Volpino – Wenige Stunden nach dem Mord an der 18-jährigen Sara Centelleghe ist ein 19-jähriger Nachbar der jungen Frau, der ursprünglich aus Indien stammende Jashan Deep Bashan, von den Carabinieri festgenommen worden. Am Samstagabend gestand er die Bluttat. Über das Tatmotiv herrscht noch Unklarheit, aber die Ermittler mutmaßen, dass eine Forderung des Täters vom Opfer nicht erfüllt wurde, woraufhin er sie im Drogenrausch mit einer Schere erstochen haben soll.

Es war am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr, als aus einer Wohnung im dritten Stock eines Kondominiums in Costa Volpino am Iseosee verzweifelte Schreie drangen. Als ein spät heimkommender Nachbar, Andrea Gollinucci, der auf das Wimmern aufmerksam geworden war, die Wohnungstür öffnete, bot sich ihm ein Bild des Grauens.

“Im Korridor lag eine junge Frau mit einem dunklen, blutverschmierten T-Shirt. Daneben kniete eine zweite junge Frau, die schrie”, so Andrea Gollinucci. Bei der verzweifelten jungen Frau handelte es sich um Sara Centelleghes Freundin, die ebenfalls Sara heißt. Da die Mutter des Opfers ausgegangen war, hatte sie mit ihr den Abend verbracht. Sara, die die Wohnung kurzzeitig verlassen hatte, um Getränke zu kaufen, und bei ihrer Rückkehr ihre Freundin erstochen aufgefunden hatte, stand unter Schock.

Sara hatte bereits die Notrufnummer gewählt. Andrea Gollinucci versuchte das Opfer bis zum Eintreffen des Notarztes und seines Teams wiederzubeleben, aber alle Bemühungen erwiesen sich als vergeblich. “Der Mitarbeiter der Notrufnummer 118 erklärte mir, wie man eine Herzmassage durchführt. Ich folgte seinen Anweisungen, aber es gab keinen Herzschlag und keinen Atem mehr, schließlich musste ich aufgeben”, fährt Andrea Gollinucci fort. Dem Notarzt blieb nur mehr die traurige Aufgabe, den Tod der jungen Frau festzustellen.

In der Zwischenzeit rannte der Mörder die Treppe hinunter, wobei er auf dem Boden nackte Fußspuren hinterließ, die mit dem Blut des Opfers verschmiert waren. Der Täter war barfuß, weil er die Flipflops, mit denen er Saras Wohnung erreicht hatte, beim Angriff auf die junge Frau verloren hatte. Bei seiner Flucht verlor er auch die Schere, mit der er auf die 18-Jährige mehrmals eingestochen hatte.

Die Carabinieri, die zusammen mit dem Notarztteam am Tatort eingetroffen waren, nahmen sofort die Verfolgung des Täters auf. Neben den blutigen Fußspuren stellten sie auch dicke Blutstropfen sicher, offensichtlich hatte sich der Mörder während des Angriffs mit der Tatwaffe verletzt. Immer den Blutspuren folgend gelangten die Beamten zu einer Tür im Untergeschoss, die sie in den Garagenbereich des gesamten Viertels führte. Sie fanden heraus, dass sich der Täter in einer der Garagen umgezogen hatte und dann in seine Wohnung geflüchtet war.

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Beamten bereits, dass in Saras Nachbarschaft ein Freund des Opfers, der 19-jährige Inder Jashan Deep Bashan, genannt “Deep”, wohnt. In der Folge verdichteten sich die Hinweise, dass der 19-Jährige der gesuchte Täter sei.

Freunde des jungen Inders sagten aus, dass sie “Deep” am späten Samstagabend in einem verwirrten Zustand – wahrscheinlich hatte er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden – bis zu seiner Haustür gebracht und sich dann von ihm verabschiedet hätten. Einer ersten Rekonstruktion des Tathergangs zufolge hat “Deep” die Wohnung, in der er mit seinen Eltern und zwei Brüdern lebt, jedoch wieder verlassen. Dabei habe er Sara Centelleghes Freundin gesehen und vielleicht aus diesem Grund beschlossen, seine Freundin zu besuchen. In den wenigen Minuten, in denen sie aufgrund der Abwesenheit ihrer Freundin allein gewesen war, soll er sie ermordet haben. Über das Tatmotiv herrscht zwar noch Unklarheit, aber die Ermittler mutmaßen, dass eine Forderung des Täters vom Opfer nicht erfüllt wurde, woraufhin er sie im Drogenrausch mit einer Schere erstochen hat.

Bereits am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr klingelten die Carabinieri an seiner Tür. Sie nahmen zuerst den jungen Inder, dessen Familie bereits seit Jahren in Costa Volpino lebt, in Gewahrsam und kamen dann zurück, um fünf Säcke mit Kleidung und Bettwäsche sicherzustellen. Nachdem er stundenlang verhört worden war, legte Jashan Deep Bashan am Samstagabend ein vollständiges Geständnis ab. “Ich war betrunken und ihre Tür stand offen”, so die Aussage des jungen Inders.

Nach dem Bekanntwerden der schrecklichen Bluttat sind im beschaulichen Urlaubsort am Iseosee Abscheu und Entsetzen groß. Der Verdacht, dass erneut eine junge Frau Opfer eines “Zufallsmords” geworden sein könnte, lässt viele Italiener sprachlos zurück.