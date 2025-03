Erst greift er sich das Geflügel, dann nimmt er ein Bad

Von: luk

Covelo/Vallelaghi – Die Überwachungskameras haben alles festgehalten: Ein Bär ist in nur sechs Tagen drei Mal in einem Geflügelgehege in der Fraktion Vallelaghi in Covelo westlich von Trient und nördlich des Gardasees aufgetaucht. Dabei richtete er erheblichen Schaden an.

Die Bilder zeigen: Der Beutegreifer überwindet den Zaun und scheucht die Hühner und Gänse auf. Panisch rennt das Flattervieh um sein Leben – doch vergeblich.

Der Bär packt schließlich seine Beute und verschwindet. Doch das war nicht sein einziger Besuch. In den Nächten vom 13., 15. und 18. März kehrte der Räuber immer wieder in denselben Hühnerstall zurück.

Beim dritten Mal war das Gehege aber leer. Anstatt weiterzuziehen nutzte der Bär die Gelegenheit für eine kleine Wellnesseinheit und nahm ein Bad in dem kleinen Ententeich.