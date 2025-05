Felssturz in den Dolomiten: Kletterer im Sellamassiv verletzt

Rettung per Hubschrauber

Von: luk

Canazei – Bei einem Kletterunfall an der Ersten Sellaturmspitze in der Südwandroute „Steger“ ist am Samstag ein 30-jähriger Spanier verletzt worden. Der Alpinist wurde gegen 17.45 Uhr von einem Steinschlag im Gesicht getroffen, als er sich gemeinsam mit seinem deutschen Seilpartner im Abstieg befand.

Dieser blieb unverletzt und schlug sofort Alarm. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da die Seilschaft in der Wand blockiert war. Die Notrufzentrale entsandte umgehend einen Rettungshubschrauber. Auch Einsatzkräfte der Bergrettung des Fassatals in Canazei waren im Einsatz.

Die Flugretter lokalisierten die beiden Bergsteiger rasch, seilten sich per Winde ab und versorgten den Verletzten noch am Fels. Der Spanier wurde anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Trient geflogen. Sein Begleiter wurde hingegen am Sellajoch abgesetzt.