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Tragischer Unfall in Trient

Feuerwehrkommandant von Traktor überrollt und tödlich verletzt

Montag, 27. April 2026 | 15:30 Uhr
martino debiasi
Alto Adige
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Von: luk

Meano/Trient – Ein tragischer Arbeitsunfall hat am Montagvormittag die Gemeinde Trient erschüttert. Martino Debiasi, 30 Jahre alt, Landwirt und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Meano, kam bei einem Unfall ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr Trientner Ortsteil Meano. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Traktor, der sich in der Folge überschlug und Debiasi unter sich begrub.

Umgehend rückten die Freiwillige Feuerwehr Meano sowie die Berufsfeuerwehr aus Trient und die Ordnungskräfte zum Unfallort aus. Auch ein Rettungshubschrauber mit Notarztteam wurde angefordert. Für den 30-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Bürgermeister von Trient, Franco Ianeselli, zeigte sich tief betroffen und sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid und seine Anteilnahme aus.

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