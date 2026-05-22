Aktuelle Seite: Home > Italien > Finanzpolizei landet Schlag gegen Pay-TV-Piraterie
Beschlagnahmen in Italien, Frankreich und Deutschland

Finanzpolizei landet Schlag gegen Pay-TV-Piraterie

Freitag, 22. Mai 2026 | 08:42 Uhr
Fernbedienung vom Fernseher tv symbol fernsehgerät sofa abend
fotolia.de/ghazii
Schriftgröße

Von: mk

Ravenna/Bologna – Der Finanzpolizei von Ravenna ist in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bologna und Eurojust ein schwerer Schlag gegen die audiovisuelle Piraterie gelungen. Bei einer großangelegten Razzia mit rund 200 Einsatzkräften wurden über 100 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Italien, Frankreich und Deutschland durchgeführt.

Im Zentrum der Ermittlungen steht die illegale Entschlüsselung großer Streaming- und Pay-TV-Anbieter wie Sky, Dazn, Netflix, Disney+ und Spotify. Erstmals stießen die Ermittler dabei auf eine neuartige, hochentwickelte Technologie: Über eine illegale App namens „Cinemagoal“ und im Inland platzierte virtuelle Maschinen wurden die Original-Codes legaler Abonnements alle drei Minuten abgefangen und anonymisiert an die Endnutzer weitergeleitet.

Die IP-Adressen der Kunden wurden dabei verschleiert, um zu verhindern, dass diese entdeckt werden.

Mehr als 70 Wiederverkäufer vertrieben das System für jährliche Gebühren zwischen 40 und 130 Euro, wobei die Zahlungen zum teil anonym über ausländische Schein-Konten abgewickelt wurden. Neben dieser neuen Methode kamen auch illegale Decoder zum Einsatz, womit TV-Inhalte heruntergeladen werden.

Der durch die Piraterie entstandene wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Medienunternehmen wird auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Den Drahtziehern drohen Strafverfahren wegen audiovisueller Piraterie, Computerbetrugs und unbefugten Zugriffs auf IT-Systeme.

Auch für die Kunden hat die illegale Nutzung Konsequenzen: Gegen die ersten 1.000 identifizierten Endnutzer wurden bereits Bußgelder zwischen 154 und 5.000 Euro verhängt. Für alle Betroffenen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
64
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
52
In Südtirol droht Wasserknappheit
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
50
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
44
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 