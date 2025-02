Finanzpolizei überführt Drogen-Duo im Trentino

Von: mk

Trient/Meano – Die Finanzpolizei hat im Trentino zwei Männer in deren jeweiligen Wohnungen in Trient und in Meano festgenommen. 16,5 Kilogramm Haschisch und 14.000 Euro in bar wurden beschlagnahmt.

Neben Lokalaugenscheinen setzten die Ermittler auch die Analysen mittels Computer ein. Ein marokkanischer Staatsbürger, der in einer Wohnung in Meano in Südtirols Nachbarprvinz lebt, geriet wegen Drogenhandels in Verdacht. Wie die Beamten feststellten, erhielt der Marokkaner regelmäßig Besuch von einem zweiten Mann, der aus Moldau stammt.

Die Finanzpolizisten beschlossen, diese Person zu verfolgen und sie bis zu ihrem Wohnsitz in Lavis – einer weiteren Ortschaft – im Trentino – zu beschatten. Der Mann, der sich besonders vorsichtig verhielt, weckte den Verdacht der Ordnungshüter. Diese beschlossen darauf, die Wohnung sowie die dazugehörige Garage zu durchsuchen.

Tierische Verstärkung erhielten die Beamten von den Spürhunden Aron und Nabucco. Letztendlich wurden rund 8,5 Kilogramm Haschisch, zwei Präzisionswaagen und rund 7.000 Euro Bargeld in kleinen Scheinen beschlagnahmt. Die Drogen und das Material waren unter einer Decke und in Kühltaschen versteckt.

Anschließend entschieden die Beamten, auch die Wohnung in Meano zu durchsuchen. Auch dieser Treffer landete ins Schwarze. Der Mann bewahrte Haschischkuchen mit einem Gesamtgewicht von rund acht Kilogramm auf. Beschlagnahmt wurden außerdem weitere 7.000 Euro in bar.

Die beiden Männer wurden wegen Drogenhandels verhaftet und ins Trientner Gefängnis überstellt.