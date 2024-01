“Fleximan” hat wieder zugeschlagen

Padua – In einer Serie von offenabr gezielten Anschlägen auf Radarfalle hat der mysteriöse Täter, bekannt als “Fleximan”, erneut zugeschlagen. Am vergangenen Wochenende wurde eine weitere Radarfalle in der Provinz Padua zerstört. Dies markiert den insgesamt zwölften Vorfall dieser Art, der sich über verschiedene Regionen in Norditalien erstreckt.

Die Vorgehensweise des Fleximans besteht darin, die Radarfalle zu manipulieren oder zu zerstören. Die örtlichen Behörden stehen vor einem Rätsel und können bisher weder den oder die Täter identifizieren noch seine Motive nachvollziehen.

Die Serie von Sabotageakten hat die Diskussion über die Effektivität von Radarfallen und deren Akzeptanz in der Bevölkerung angeheizt. Während einige die Aktionen des Fleximans als Protest gegen die zunehmende Überwachung im Straßenverkehr interpretieren, verurteilen andere die illegalen Handlungen als gefährlich und rücksichtslos.

Die Ermittlungen sind im Gange, und die Behörden versuchen, Muster oder Verbindungen zwischen den verschiedenen Vorfällen zu identifizieren. Es bleibt unklar, ob es sich bei dem Fleximan um einen Einzeltäter handelt oder ob eine Gruppe hinter den Anschlägen steht.