Flucht vor Wespen endet tödlich

Tragischer Zwischenfall in Crotone

Von: mk

Crotone – Ein 47-jähriger ukrainischer Ingenieur ist am Strand in Crotone ums Leben gekommen. Der Mann, der seinen Urlaub in Kalabrien verbrachte, tauchte ins Meer, um einen Wespenschwarm zu entkommen. Dies stellte sich als fataler Fehler heraus.

Der tragische Vorfall hat sich bereits am Samstag auf einem freien Strandabschnitt im Süden der Stadt ereignet. Der Mann wollte seinen Urlaub in Crotone verbringen, wo mehrere Angehörige von ihm leben. Erste Berichte, wonach der Ukrainer aufgrund eines anaphylaktischen Schocks ums Leben gekommen ist, wurden später revidiert.

Demnach wusste der 47-Jährige zwar, dass er zu allergischen Reaktionen neigt, allerdings wurden keine Insektenstiche auf seinem Körper gefunden. Offenbar hat der Mann stattdessen im Wasser einen Anfall an Übelkeit erlitten und ist darauf an Ort und Stelle verstorben.

Die genaue Todesursache ist noch unbekannt. Laut lokalen Medienberichten wird davon ausgegangen, dass der 47-Jährige durch die Aufregung und den plötzlichen Sprung ins Wasser einen Schock erlitten hat, der sich als fatal erwies.

Im Einsatz standen die Polizei und die Feuerwehr, auch ein Rettungshubschrauber wurde verständigt, der allerdings unverrichteter Dinge wieder umkehren musste. „Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert. So ein tragischer Tod ist wirklich traurig, die ganze Gemeinde ist erschüttert“, erklärte der Bürgermeister von Crotone, Vincenzo Voce, laut Adnkronos.

Die Carabinieri führen die Unfallerhebungen durch. Der Bürgermeister hat unterdessen veranlasst, dass der Strandabschnitt nach möglichen Wespennestern durchsucht wird. Der Abschnitt wurde vorerst für Besucher gesperrt. Die Ermittlungen laufen.