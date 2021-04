Frischluft gegen Corona: Man kann es auch übertreiben

Mit offenem Regenschirm in der Klasse

Sondrio – Seit Beginn der Corona-Pandemie gehören die AHA-Regeln zum Alltag: Abstand halten, die Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. Wenn sich Gruppen in geschlossenen Räumen aufhalten, kommt das L dazu – das regelmäßige Lüften. An einer Gewerbeoberschule in Sondrio wurde diese Vorsichtsmaßnahme allerdings wohl auf die Spitze getrieben, wie ein Foto zeigt, das auf Instagram-Seite von ScuolaZoo veröffentlicht wurde.

An der Schule wurde aus der Not kurzerhand eine Tugend gemacht. Weil auch bei schlechtem Wetter gelüftet werden muss, hat ein Student den Regenschirm mitten der Klasse geöffnet, um sich und seinem Computer vor dem Regen und der feuchten Luft zu schützen, die durch Wind oder Zugluft ins Innere gelangen.

Das Foto ging innerhalb kürzester Zeit viral und hat bislang über 95.000 Likes erhalten. Mehr als 590 Personen haben den Schnappschuss kommentiert.

Dass Lüften zu Corona-Zeiten wichtig ist, liege auf der Hand. „Allerdings legen die Richtlinien des Bildungsministeriums auch fest, dass es nicht notwendig ist, fünf Stunden hintereinander die Fenster offen zu halten. Stattdessen reicht regelmäßiges Stoßlüften“, heißt es lapidar auf der Instagram-Seite.