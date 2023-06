Fünfjähriger stirbt bei Unfall – Ist Internet-Challenge Schuld?

Casal Palocco – Die Staatsanwaltschaft von Rom ermittelt gegen einen 20-Jährigen wegen Mordes im Straßenverkehr. Der junge Mann hat am Mittwochabend in einer Geländelimousine des Typs Lamborghini in Casal Palocco einen Unfall verursacht, bei dem ein Fünfjähriger ums Leben kam. Die 29-jährige Mutter des Kindes und dessen dreijährige Schwester wurden verletzt.

Die Staatsanwaltschaft nimmt außerdem die vier Mitfahrer ins Visier, die zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto waren. Ihnen könnte Mittäterschaft vorgeworfen werden, sollte sich herausstellen, dass sie ein Video für eine Challenge in den sozialen Medien drehen wollten und den 20-Jährigen angespornt haben.

Bei dem Unfall handelt es sich um einen Frontalzusammenstoß zwischen dem Lamborghini, der zwei Tage zuvor gemietet worden war, und einem Smart.

In den Unfall war auch ein drittes Fahrzeug verwickelt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Den Verdacht der Ermittler hat ein 15 Sekunden langer Videoclip erregt, der im Internet aufgetaucht ist. Einer der jungen Erwachsenen, die am Unfall beteiligt waren, erklärt dabei: „Zweiter Tag im Lamborghini. Bislang ist alles gut gegangen.“

Als die Rettungskräfte nach dem Zusammenstoß ankamen, hatte der Fünfjährige bereits einen Herzstillstand erlitten. Nachdem das Kind reanimiert worden war, brachte man es in ein Krankenhaus nach Ostia. Dort ist der Bub allerdings seinen Verletzungen erlegen.

Elena Uccello, die Mutter des Kindes, ist mit Prellungen davongekommen. Allerdings steht sie immer noch unter Schock. Manuel Proietti, der Vater des Fünfjährigen, ist bei ihr im Krankenhaus mit weiteren Familienangehörigen.