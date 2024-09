Fund toter Neugeborener erschüttert Italien

Von: ka

Traversetolo – Der Fund von zwei toten Neugeborenen erschüttert Italien. Nachdem am 9. August im Garten einer kleinen Villa in Traversetolo bei Parma die vergrabene Leiche eines Neugeborenen gefunden worden war, wurden vor einigen Tagen im selben Garten die Überreste eines weiteren Neugeborenen, dessen Leiche vor einem Jahr vergraben worden war, entdeckt.

Durch DNA-Tests konnte herausgefunden werden, dass die Mutter des ersten toten Neugeborenen die 22-jährige Tochter der Besitzer der Villa und der Vater ihr ehemaliger Freund ist. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die 22-Jährige, die Rechtswissenschaften studiert, beide Neugeborenen allein zur Welt gebracht und sie im Garten der Villa vergraben haben.

Die traurige Geschichte begann am 9. August. An diesem Tag wurden im Vorgarten einer kleinen Villa in Vignale di Traversetolo die sterblichen Überreste eines Neugeborenen entdeckt. Unter strenger Wahrung des Untersuchungsgeheimnisses begannen die Ermittler, Nachforschungen anzustellen. Nach einer Reihe von DNA-Tests stand fest, dass es sich bei der Mutter um die 22-jährige Tochter der Besitzer der Villa handelte. Die Eltern der 22-Jährigen führen ein vollkommen unscheinbares Leben. Während der Vater Inhaber eines Kleinunternehmens ist, arbeitet die Mutter als Verkäuferin. Die Tochter, die an der Universität von Parma Rechtswissenschaften studiert, gilt als Musterstudentin. Zudem war sie als Mitarbeiterin im Jugendbereich der Pfarrgemeinde im Gemeindeleben aktiv eingebunden. Um sich etwas dazuzuverdienen, arbeitete sie bei Nachbarn als Babysitter. Eine Zeit lang war sie auch als Kinder- und Jugenderzieherin in der Sommerbetreuung tätig. Der Vater des Kindes, ihr ehemaliger Freund, soll von der Schwangerschaft nichts gewusst haben. Er steht daher derzeit nicht unter Verdacht.

Vor einigen Tagen wurden im selben Garten die Überreste eines weiteren Neugeborenen entdeckt. Da vom zweiten Leichenfund nur mehr die sehr kleinen Knochen erhalten sind, wird davon ausgegangen, dass dieses tote Baby bereits vor einem Jahr vergraben worden war. Laut der Autopsie der ersten Babyleiche kam das Neugeborene lebend zur Welt. Laut Informationen des Corriere della Sera soll die Studentin das erste Baby spät in der Nacht auf einer Wiese unweit der Villa geboren, es in ein Tuch gewickelt und anschließend im Garten der Villa unter einer dünnen Erdschicht vergraben haben.

Die Studentin, gegen die wegen vorsätzlicher Tötung und Verbergens einer Leiche ermittelt wird, wird beschuldigt, beide Neugeborenen nach der Geburt getötet und vergraben zu haben. Dem ermittelnden Staatsanwalt von Parma, Alfonso D’Alvino, zufolge sollen weder die Eltern der 22-Jährigen noch ihr Freund etwas von der Schwangerschaft geahnt haben. Ihr Ex-Freund und einige Freundinnen der jungen Frau wurden von den Ermittlern vernommen. Der junge Mann erklärte, dass er sich nach zwei Jahren Beziehung vor einigen Monaten von ihr getrennt und seither mit ihr keinen Kontakt mehr gepflegt hätte. Dass sie von ihm schwanger war, habe er nicht gewusst.

Den Ermittlern zufolge gilt seine Aussage als glaubwürdig. Selbst Nachbarn, die die junge Studentin in den letzten Wochen sahen, bestätigen, dass man der 22-Jährigen die Schwangerschaft in keinster Weise angesehen habe. Den Ermittlungen zufolge habe die 22-Jährige niemandem von ihrer Schwangerschaft erzählt und sich weder einem Gynäkologen noch einem anderen Arzt anvertraut.

Nach dem beiden Leichenfunden steht die beschauliche Landgemeinde unter Schock. Warum die intelligente junge Frau nicht die vielen sich bietenden Möglichkeiten – von der anonymen Geburt bis hin zur Babyklappe – in Betracht gezogen habe, will und kann in Traversetolo und weit darüber hinaus niemand verstehen. “Wir sind geschockt! Mein Sohn ist erschüttert! Wir wären bereit gewesen, sie zu unterstützen. Ich hätte ihr geholfen und auf das Baby geschaut”, so die Mutter des Ex-Freundes der 22-Jährigen.