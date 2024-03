Furchtbar: Gespannte Kette tötet Motorradfahrer

Bisenti – Die Gemeinde Bisenti in der mittelitalienischen Region Abruzzen ist am Sonntag Schauplatz einer schrecklichen Tragödie geworden. Während einer Trainingseinheit fuhr der 25-jährige Damiano Bufo mit seiner Motocrossmaschine gegen eine Stahlkette, die zwischen zwei Bäumen gespannt war. Für Damiano Bufo kam jede Hilfe zu spät. Der 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Derzeit ist noch unklar, ob die Kette nur dazu diente, die Einfahrt zu einem Privatgrundstück abzusperren, oder ob sie absichtlich gespannt worden war, um Mountainbikern und Motocrossfahrern eine Falle zu stellen. Die Carabinieri und die zuständige Staatsanwaltschaft von Teramo nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Der verhängnisvolle Unfall geschah am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Einer ersten Rekonstruktion des Unfallhergangs durch die Carabinieri zufolge trainierte der passionierte Motocrossfahrer Damiano Bufo zusammen mit Freunden in der ländlichen Umgebung von Bisenti für die Motocross-Regionalmeisterschaft, als vor dem 25-Jährigen, der auf einer Motocrossmaschine des Typs KTM Duke 350 unterwegs war, hinter einer Kurve plötzlich eine zwischen zwei Bäumen gespannte Kette auftauchte. Der Sturz war unvermeidlich. Durch den Aufprall auf die gespannte Kette wurde der 25-Jährige aus dem Sattel gehoben und mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Seine Freunde, die Zeugen des Unfalls wurden, schlugen sofort Alarm. Trotz des schnellen Eintreffens des Notarzts und seines Teams kam für Damiano Bufo jede Hilfe zu spät. Der junge Motocrossfahrer erlag noch an der Unfallstelle den schweren inneren und äußeren Blutungen, die er durch den Unfall erlitten hatte.

Wie Lokalmedien berichten, liegt der Unglücksort in einer Gegend in der ländlichen Umgebung von Bisenti, die von den lokalen Motocrossfahrern seit Jahren als Trainingsstrecke benutzt wird. Es handelt sich dabei zumeist um landwirtschaftliche Privatgrundgrundstücke, die teilweise verwildert sind. Derzeit ist noch unklar, ob die Kette nur dazu diente, die Einfahrt zu einem Privatgrundstück abzusperren, oder ob sie absichtlich gespannt worden war, um Mountainbikern und Motocrossfahrern eine Falle zu stellen.

Die Carabinieri und die zuständige Staatsanwaltschaft von Teramo nahmen zum Unfallhergang Ermittlungen auf. Die diensthabende Staatsanwältin Monia Di Marco ordnete die Beschlagnahme des Motorrads und der Kette an. Die Leiche des Unglückslenkers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in das Krankenhaus von Teramo überführt, wo sie in den nächsten Tagen einer Autopsie unterzogen werden wird. In der Zwischenzeit hörten die Carabinieri die Freunde des 25-Jährigen an. Der Besitzer des Grundstücks, wo zwischen zwei Bäumen die Kette gespannt war, muss hingegen erst noch ausfindig gemacht werden.

In Bisenti und in der Geburtsgemeinde des 25-jährigen Opfers, Castiglione Messer Raimondo, sitzt der Schock tief. Der Bürgermeister von Bisenti, Renzo Saputelli, ist erschüttert. „Ich kann nur sagen, dass es eine Tragödie ist, die nicht hätte passieren dürfen. Beim Gebiet, in dem sich der schreckliche Unfall ereignete, handelt es sich größtenteils um unbebaute landwirtschaftliche Flächen. Ich kann mir vorstellen, dass die mit einem Vorhängeschloss versehene Kette dazu diente, die Einfahrt zu einem Grundstück abzusperren. Und vielleicht, ich wiederhole, vielleicht hat die Geschwindigkeit oder ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit verhindert, dass sie rechtzeitig bemerkt wurde“, erklärt Renzo Saputelli.

Dieser Sachverhalt gilt als wahrscheinlich. Auf der anderen Seite wird aber nicht ausgeschlossen, dass die Motocrossfahrer, aber auch die Mountainbiker, die wohlgemerkt Privatgrundstücke befahren, ins Visier eines Unbekannten geraten sein könnten.

In Bisenti hofft man, dass Damiano Bufo „nur“ Opfer eines tragischen Freizeitunfalls wurde, aber Berichte, Bilder und Videos aus ganz Europa beweisen, dass unbekannte Täter Motorradfahrern und Mountainbikern üble Fallen stellen. Ein Stahlseil, das von einem Unbekannten auf der Höhe der Motorradfahrer quer über eine Enduro-Strecke gespannt worden war, hätte in der Gemeinde Venegono Inferiore bei Varese für einen jungen Motorradfahrer fast zu einer tödlichen Falle werden können.