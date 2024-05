Gardasee: Die kriechende Gefahr

Von: Ivd

Verona – Der Gardasee, eines der beliebtesten Urlaubsziele des gesamten DACH-Raums. Kein Wunder: Neben der beeindruckenden Landschaft mit ihren mächtigen Felsen und dem kristallklaren Wasser bietet die Gegend auch eine einmalige Tierwelt. Aber Achtung: Bären, Luchse und Wölfe zählen zu den bekannten Bewohnern des Sees, aber hättet ihr gewusst, dass am Gardasee sieben heimische Schlangenarten leben, von denen zwei für den Menschen giftig sind? Wir klären auf, welche das sind und worauf ihr achten müsst.

Zu den fünf ungefährlichen Schlangen zählen die Würfelnatter, die häufig auf Steinen oder im Wasser zu sehen ist, sowie die Ringelnatter, die vor allem in feuchteren Gebieten vorkommt. Die gelbgrüne Zornnatter beißt zu, wenn sie sich bedroht fühlt, auch wenn der Biss für den Menschen ungefährlich ist. Die Äskulapnatter ist ebenfalls harmlos und erklimmt zum Jagen auch Bäume, während die nachtaktive Schlingnatter tagsüber verborgen bleibt.

Achtung: Giftige Vipern!

Besondere Vorsicht ist jedoch bei der Aspisviper und der Kreuzotter geboten. Die Aspisviper bevorzugt trockene Gebiete und versteckt sich oft in Steinritzen. Ihr Biss führt zu schmerzhaften Schwellungen und Symptomen wie Blutdruckabfall, Übelkeit und Erbrechen. Für Patienten mit Vorerkrankungen kann ein Biss schlimme Folgen haben. Die Kreuzotter hingegen lebt vorwiegend in höheren Lagen und hält sich in Steinhaufen und Trockenmauern auf. Ihr Biss bleibt bei gesunden Erwachsenen meist ohne lebensbedrohliche Folgen, ist jedoch für Kinder, ältere Menschen und Allergiker gefährlich.

Was tun, wenn ich gebissen wurde?

Bei einem Schlangenbiss ist es wichtig, ruhig zu bleiben und sich langsam von der Schlange zu entfernen. Die Wunde sollte nicht manipuliert und das betroffene Glied von Schmuck befreit werden. Es empfiehlt sich, schnell medizinische Hilfe zu suchen und den Notruf zu wählen (112). Zu den grundlegenden Verhaltensregeln gehört es, die Wunde nicht auszuwaschen oder auszusaugen, die betroffene Gliedmaße nicht abzubinden und keine traditionellen Heilmittel anzuwenden.

Insgesamt bietet der Gardasee eine faszinierende Natur, die jedoch auch Gefahren birgt. Besucher sollten sich der dort lebenden Schlangenarten bewusst sein und im Ernstfall schnell und besonnen reagieren, um Risiken zu minimieren.