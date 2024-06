Gardasee-Pegelstand nahe dem Rekordwert von 1977 – VIDEO

Von: luk

Gardasee – Der Pegel des Gardasees steigt nach den Regenfällen der letzten Tage weiter an. Am heutigen 24. Juni wurde ein Stand von 145,7 Zentimetern über dem Nullpunkt gemessen. Damit nähert sich der See dem Rekordwert von 146 Zentimetern an. Dieser wurde 1977 erreicht. Italienische Medien berichten von einer potenziellen Gefahr von Überschwemmungen.

Senatorin Aurora Floridia von der Alleanza Verdi e Sinistra spricht von einer “echten Bedrohung für die lokalen Gemeinschaften, die auch mit den durch Unwetter und starken Niederschlägen verursachten Schäden wie Erdrutschen und Schlammlawinen zu kämpfen haben.” Diese hätten in den letzten Jahren deutlich zugenommen. „Seit Beginn der Legislaturperiode betonen wir die Notwendigkeit, kurz- und langfristige Strategien für das Wassermanagement am Gardasee zu entwickeln und Präventionsmaßnahmen zu definieren, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Anstieg des Seespiegels zu mindern und auch die durch Trockenheit verursachten Gefahren zu minimieren. Floridia spricht von zwei Seiten derselben Medaille und diese heiße “Klimawandel“.

„Wir fordern“, fährt sie fort, „dass strategischen Projekten für das Gebiet um den Gardasee Priorität eingeräumt wird.” Als Beispiel nennt sie den Kollektor des Gardasees. Diese unverzichtbare Infrastruktur sei notwendig, um zu verhindern, dass Teile der Abwässer austreten und Probleme für die Gesundheit der Bürger sowie den Tourismus verursachen.“ Über den Kollektor, der in den 70-er Jahren errichtet wurde fließen die Abwässer weiter zur Kläranlage nach Peschiera del Garda im Süden des Sees.

Nachdem vor zwei Jahren ein extremes Niedrigwasser am Gardasee Sorgen bereitet, ist die Situation nun ins Gegenteil umgeschlagen. Besonders die vergangenen Monate waren in Norditalien äußerst niederschlagsreich. Im Oktober 2023 wurde sogar der Etsch-Gardaseetunnel geöffnet, um Verona vor einem Hochwasser zu schützen.