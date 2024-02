Gardasee: Wasserstand erreicht historischen Höchststand

Peschiera del Garda – Dank anhaltender starker Regenfälle in den vergangenen Tagen ist der Wasserstand des Gardasees geradezu explodiert und liegt nun beeindruckende 135 Zentimeter über dem hydrometrischen Nullpunkt in Peschiera (Verona) – ein Rekordhoch!

Das bedeutet einen Anstieg um satte 90 Zentimeter im Vergleich zum Vorjahr. Die Sorge im Extremjahr 2022 um die Dürre, die sowohl die Touristensaison als auch die Bewässerung in der Gegend von Mantua beeinträchtigt hatte, scheint nun Medienberichten zufolge wie weggespült zu sein.

Ein ähnliches Hoch wurde zuletzt im Februar 1997 verzeichnet. Der Pegel des beliebten Gardasees liegt mit 101,4 Prozent für diese Jahreszeit fast schon außergewöhnlich gut. In den vergangenen Wochen blieb der Wasserstand stabil, zwischen plus 125 und plus 130 Zentimetern seit Jahresbeginn. Das war auch dank einer geschickten Bewirtschaftung der Abflüsse möglich.

„Die wirkliche Herausforderung für die Zukunft wird darin bestehen, Synergien zu nutzen und unser Ökosystem in einem Zustand zu erhalten, der eine für die Zukunft notwendige Lebensqualität garantiert. Wir werden umsichtig mit unseren Wasserreserven umgehen müssen“, betonte Filippo Gavazzoni, Vizepräsident des Verbands der Gemeinden des Gardasees.

Nach einem Sommer, in dem der Pegel des Gardasees sowie der großen norditalienischen Seen auf ein Rekordtief gesunken war und Italien einen der heißesten Sommer seit Beginn der Messungen erlebte, scheint sich das Blatt nun zu wenden.