Gebannte Gefahr: China-Rakete im Ozean gelandet

Rom – In der Nacht auf Sonntag sind Teile einer über 20 Tonnen schweren chinesischen Weltraumrakete wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Weil damit gerechnet worden war, dass der Weltraumschrott womöglich auch über Italien niedergeht, hatte der italienische Zivilschutz den Bürgern von Umbrien bis Sizilien daher geraten, bis in die Morgenstunden das Haus nicht zu verlassen. Wie Alto Adige online berichtet, konnte nun Entwarnung gegeben werden.

Die Teile sind auf einem Punkt im indischen Ozean eingedrungen – in die Nähe der Malediven. Sardinien und Sizilien hat die Rakete hingegen gefahrlos überflogen. Der Eintritt in die Atmosphäre erfolgte zwischen 3.11 bis 5.11 Uhr in der Früh innerhalb des vorgesehen Zeitfensters.

Größere Ungewissheit herrschte über den Eintrittsort. Zunächst vermutete man diesen im Nordatlantik und anschließend im östlichen Mittelmeerraum. Die Vorausberechnung der Flugbahn eines großen Objekts im freien Fall ist immer schwierig.

China hatte eine Gefahr durch herabfallende Überreste seiner für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Transportrakete Changzheng-5B („Langer Marsch“) am Samstagnachmittag bestritten. Die Raketenstufe werde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen und zerstört. „Das ist internationale Praxis.“

Raumfahrtexperten zufolge war es aber nicht ausgeschlossen, dass Teile der Raketenstufe dennoch den Boden erreichen können. Die Transportrakete, die zu den größten zählt, die China jemals gebaut hat, hatte ihren Treibstoff aufgebraucht. Dies geschah innerhalb des vorgesehenen Zeitplans.

Wie dies öfter geschieht, hatte man dem Flug in den Orbit mehr Gewicht beigemessen und keinen Treibstoff übriggelassen, um einen kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu ermöglichen.

Der Zylinder der Rakete, der über 20 Tonnen wog und über 30 Meter lang war, begann bei seinem Sinkflug, um die eigene Achse zu rotieren. Deshalb war es auch nicht möglich, den genauen Ort des Aufpralls vorauszuberechnen. Die Ungewissheit verringerte sich allerdings zunehmend, je mehr sich die Rakete der Erde näherte. Weltweit waren Radargeräte und Sensoren auf das Objekt gerichtet, um die Berechnungen nachzuschärfen.

Neben dem Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando NORAD und dem europäischen Radarsystem zur Überwachung von Weltraumobjekten im erdnahen Orbit, EUSST, der auch die Europäische Weltraumorganisation ESA angehört, sammelten in Italien auch das nationale Institut für Astrophysik (Inaf) und das Zentrum für militärische Luftfahrt in a Pratica di Mare in Rom entsprechende Daten.

Bis zuletzt konnte der italienische Zivilschutz aufgrund der vorliegenden Informationen eine Gefahr für Italien ausschließen.