Aktuelle Seite: Home > Italien > Geldautomaten-Knacker schlagen bei Sparkasse-Filiale zu
Täter fliehen im Trentino ohne Beute

Geldautomaten-Knacker schlagen bei Sparkasse-Filiale zu

Samstag, 01. November 2025 | 11:45 Uhr
Sparkasse Borgo Valsugana
Google Street View
Schriftgröße

Von: luk

Borgo Valsugana – In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, den Geldautomaten einer Sparkasse-Filiale in der Romstraße im Zentrum von Borgo Valsugana in Südtirols Nachbarprovinz Trient zu sprengen. Der Anschlag ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 2.10 Uhr. Der laute Knall riss zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Vorraum der Bank und brachten dort ein einen Sprengkörper am Automaten an. Das Gerät wurde über ein elektrisches Kabel gezündet und verursachte erhebliche Schäden an der Fassade und im Innenbereich der Filiale.

Der Geldautomat selbst blieb jedoch verschlossen: Das betroffene Modell gilt als besonders einbruchs- und explosionssicher, sodass die Täter trotz der massiven Detonation keine Beute machten.

Vor Ort im Einsatz waren die Carabinieri aus Borgo Valsugana. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Borgo Valsugana war im Einsatz, um den Bereich abzusichern und eventuelle Folgeschäden zu verhindern.

Die Ermittlungen zur Täterschaft und zur genauen Vorgehensweise dauern an.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
62
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
42
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
26
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
25
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
Kommentare
24
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 