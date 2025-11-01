Geldautomaten-Knacker schlagen bei Sparkasse-Filiale zu

Von: luk

Borgo Valsugana – In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, den Geldautomaten einer Sparkasse-Filiale in der Romstraße im Zentrum von Borgo Valsugana in Südtirols Nachbarprovinz Trient zu sprengen. Der Anschlag ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 2.10 Uhr. Der laute Knall riss zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Vorraum der Bank und brachten dort ein einen Sprengkörper am Automaten an. Das Gerät wurde über ein elektrisches Kabel gezündet und verursachte erhebliche Schäden an der Fassade und im Innenbereich der Filiale.

Der Geldautomat selbst blieb jedoch verschlossen: Das betroffene Modell gilt als besonders einbruchs- und explosionssicher, sodass die Täter trotz der massiven Detonation keine Beute machten.

Vor Ort im Einsatz waren die Carabinieri aus Borgo Valsugana. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Borgo Valsugana war im Einsatz, um den Bereich abzusichern und eventuelle Folgeschäden zu verhindern.

Die Ermittlungen zur Täterschaft und zur genauen Vorgehensweise dauern an.