Geldwäsche: Finanzpolizei nimmt Verdächtigen an seinem Geburtstag fest

Trient/Locri – Die Finanzpolizei hat in Locri in Reggio Calabria einen Mann auf Grundlage eines Vollstreckungsbefehls verhaftet, den der Ermittlungsrichter in Trient ausgestellt hat – ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Der Mann war im vergangenen Mai untergetaucht und hatte sich einer Festnahme entzogen. Die Trientner Finanzpolizei führte damals Ermittlungen gegen insgesamt 47 Personen durch. 26 davon stammten aus Kolumbien, Marokko, Albanien und Syrien.

Der Mann steht unter Verdacht, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein, die für Drogenkartelle aus Südamerika Geld gewaschen haben soll.

Die Ermittlungen erstreckten sich insgesamt auf 27 Länder – unter anderem auf die USA, Frankreich, Deutschland, Spanien und Kolumbien. Polizeibehörden arbeiteten international zusammen.

Bei der Geburtstagsfeier mit seiner Familie ist nun einer der Verdächtigen festgenommen worden.