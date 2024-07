Gibt es am Gardasee bald keine Fische mehr?

Von: luk

Garda – Der Gardasee ist 370 Quadratkilometer groß. Man möchte meinen, der größte See Italiens gelegen am Fuße der Alpen ist Lebensraum für unzählig viele Fische.

Doch im Gegenteil: Viele am See sind sogar besorgt. Sie fragen sich, ob der Gardasee bald leergefischt ist. Meldungen über 80 Prozent weniger Fisch und schmutziges Wasser ließen zuletzt aufhorchen.

ORF Südtirol Heute hat vor Ort mit den Betroffenen gesprochen: Sie klagen darüber, dass zu viele Lizenzen vergeben worden seien. Es gebe zu viele Fischer am Gardasee.

Sie fordern, dass wieder mehr Fische in den See eingesetzt werden. Sonst sei die Fischerei am Gardasee dem Untergang geweiht. Doch das ist nicht so einfach…