Gondelbahn zwischen Zermatt und Cervinia eingeweiht

Eine neue Gondelbahn verbindet den Klein Matterhorn in der Schweiz mit dem Testa Grigia im norditalienischen Aostatal. Die am Freitag eingeweihte Gondelbahn ergänzt eine 2018 eröffnete Anlage und vollendet die Verbindung zwischen den Skiorten Zermatt in der Schweiz und Cervinia in Italien.

Die Gondelbahn verbindet in vier Minuten die Bergstation Matterhorn Glacier Paradise (3.883 Meter über Meer) mit Testa Grigia (3.480 Meter über Meer). Die “Matterhorn Glacier Ride II” getaufte Anlage kann 1.300 Personen pro Stunde befördern. Die zehn Kabinen können jeweils bis zu 28 Personen befördern.

Anton Seeber und Martin Leitner, Vorstandvorsitzender und Vorstandsmitglied des Südtiroler Seilbahnbauers Leitner, begrüßten die Einweihung der Gondelbahn: “Nachdem wir im Herbst 2018 mit Erfolg die 3S-Bahn ‘Matterhorn glacier ride I’, ein sehr prestigeträchtiges Projekt, in Betrieb genommen haben, konnten wir nun eine neue Herausforderung gemeinsam mit den Bergbahnen Zermatt meistern. Mit derselben 3S-Technologie haben wir nun mit dem ‘Matterhorn glacier ride II’ Testa Grigia und das Klein Matterhorn verbunden. Wir sind sehr stolz darauf, am Projekt Matterhorn Alpine Crossing mitwirken zu können”, kommentierten die beiden Manager in einer Presseaussendung.

“Die neue Erschließung von der Schweiz und Italien über die Alpen wertet das Angebot der Zermatt Bergbahnen und der Destination Zermatt Matterhorn weiter auf. Die Ermöglichung von neuen Reiserouten für unsere bestehenden internationalen Gäste sowie die Erschließung von neuen Märkten werden ein spannendes Zusatzprodukt – sowohl für Einzelreisende wie auch für Kleingruppen. Durch die entsprechende Preisstrategie wird kein Massen- oder Durchgangstourismus gefördert, sondern das Erlebnis für Individualreisende”, kommentierte Markus Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen.