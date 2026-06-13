Gran Paradiso: Drei Bergsteiger aus dem Trentino tot

Von: luk

Aostatal – Drei Bergsteiger aus dem Trentino sind am Gran Paradiso in der Region Aostatal tödlich verunglückt. Die Männer stürzten an der Nordwand des 4.061 Meter hohen Gipfels mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Bei den Opfern handelt es sich um Antonio Sardano (49), Sergio Martinelli (29) und Michael Zenatti (39). Alle drei lebten im Trentino.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am gestrigen Vormittag während des Aufstiegs, nur wenig unterhalb des Gipfels. Laut einer ersten Rekonstruktion der Bergrettung der Finanzpolizei in Entreves könnte einer der Alpinisten ausgerutscht sein und dabei die beiden anderen Seilpartner mitgerissen haben.

Die Leichen der Verunglückten wurden geborgen und befinden sich derzeit in der Leichenkapelle des Friedhofs von Aosta. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch Gegenstand der Ermittlungen.