Grüner Pass: 236 Übertretungen und Bußgeldbescheide für 94.000 Euro

Rom – Um die Einhaltung der Pflicht des Grünen Passes zu gewährleisten, hat die Sondereinheit der Carabinieri NAS seit dem Inkrafttreten der Regelung in ganz Italien eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt.

Im Rahmen dieser Kontrollaktion statteten die Beamten über 5.000 Bars, Restaurants, Fitnesscentern, Schönheitssalons und Spielhallen einen Besuch ab, wobei sie 236 Übertretungen feststellten. Von den 236 Übertretungen wurden 128 von den Inhabern der jeweiligen Betriebe verübt. Die restlichen 108 ausgestellten Strafbescheide gingen auf das Konto von Kunden, die nicht im Besitz eines Grünen Passes waren. Insgesamt wurden den „Grüner Pass-Sündern“ vonseiten der Carabinieri der Sondereinheit NAS Bußgeldbescheide in der Höhe von 94.000 Euro verhängt.

Fünf Personen kam ihre Missachtung der Pflicht des Grünen Passes ganz besonders teuer zu stehen. Da sie entweder digitale Covid-Zertifikate der EU anderer Personen oder gefälschte Bescheinigungen, mit denen sie einen negativen Covid-19-Test vorgetäuscht hatten, verwendet hatten, wurden sie bei den Gerichtsbehörden angezeigt. Sie werden sich wegen dieser Straftatbestände vor Gericht verantworten müssen.

Die Kontrollen der NAS beinhalteten aber auch die korrekte Anwendung aller anderen Maßnahmen, die der Eindämmung der Ausbreitung der Epidemie dienen. Dabei wurden 196 Verstöße, die die Nichteinhaltung der Corona-Hygiene und -Sicherheitsmaßnahmen wie unter anderem das fehlende Vorhandensein von Spendern für die Händedesinfektion, die Missachtung des Gebots des Tragens von Mundnasenschutzmasken sowie die nicht vorhandene Kundeninformation über alle gültigen Coronabestimmungen betrafen, geahndet.

Auf Anordnung der zuständigen Behörden und der Carabinieri wurden zudem neun Betriebe – zwei Fitnessstudios in Turin und Palermo, eine Bar in der Provinz Campobasso, ein ethnisches Schnellrestaurant in Cremona, ein Restaurant in der Provinz Messina sowie ein Wettbüro in Ardea bei Rom – für bis zu fünf Tagen geschlossen.