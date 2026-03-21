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Drohungen gegen Autor Saviano

Haft für Camorra-Boss wegen Drohung gegen Anti-Mafia-Autor

Samstag, 21. März 2026 | 10:25 Uhr
Drohungen gegen Autor Saviano
APA/APA/dpa/Oliver Berg
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Von: apa

Der Mafiaboss Francesco Bidognetti ist erneut zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Italiens Oberstes Gericht bestätigte am Freitagabend das Urteil wegen Drohungen gegen den Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano, das zweitinstanzlich 2025 von einem Gericht in Neapel ausgesprochen worden war.

Bidognetti gehörte zu den Bossen des Camorra-Clans aus Kampanien, deren Todesdrohungen nach Savianos Enthüllungsbuch “Gomorrah” (2006) dazu führten, dass der Autor unter Polizeischutz gestellt wurde. “Gomorrah” wurde 2008 verfilmt und gewann beim Filmfestival in Cannes 2009 den zweiten Preis. Die Geschichte inspirierte später auch eine international erfolgreiche Fernsehserie.

Bidognetti und andere Camorra-Bosse verbüßen bereits lange Haftstrafen wegen Mordes und weiterer Mafia-Verbrechen. Der Clan hat seinen Ursprung in Casal di Principe nördlich von Neapel. Wegen der Camorra-Drohungen muss der Autor ständig unter Polizeischutz leben. In seinem Buch “Gomorrah” beschreibt er die Strukturen der neapolitanischen Mafia und insbesondere des Casalesi-Clans.

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