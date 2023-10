Hochwasser-Alarm: Etsch-Gardasee-Tunnel geöffnet

Trient/Gardasee – Auch südlich von Südtirol sorgen die starken Niederschlagsereignisse der vergangenen Stunden und die angeschwollenen Flusspegel für erhebliche Probleme. Laut Nachrichtenagentur Ansa wurde daher von der Provinz Trient in Abstimmung mit der Region Veneto beschlossen, den Etsch-Gardasee-Tunnel zu öffnen.

Damit fließt ein Teil der Etsch nun in den Gardasee. Durch diese Maßnahme kann die Lage weiter südlich am Flusslauf entschärft werden. Besonders in Verona wurde ein Übertreten der Etsch befürchtet.

Der Flusspegel wird sowohl in Südtirol als auch im Trentino konstant beobachtet. Der Leiter des Zivilschutzes der Provinz Trient, Raffaele De Col stellt fest, dass der Pegel derzeit einen Meter unterhalb des Hochwasserstandes von Vaia liegt.

Im Trentino waren rund 30 Ortschaften – vor allem im südlichen Teil – von der Schlechtwetterfront und drohendem Hochwasser bedroht. Vor allem das angekündigte zweite Mittelmeertief von ähnlichem Ausmaß löse laut De Col nunmehr Sorgenfalten aus. Die Experten würden aber zuversichtlich sein, dass die Schneefallgrenze absinkt. So würde nicht auf einen Schlag zu viel Wasser zusammenfließen.

De Col weiter: “Dank der Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturen und der Prävention war es möglich, dieses Mittelmeertief mit geringfügigen Schäden zu überstehen.”

Der Etsch-Gardasee-Tunnel fließt bei Torbole in den Gardasee ein.