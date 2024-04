Horror-Unfall mit Ferrari: Jetzt weiß man, wer das zweite Opfer ist

Santhià – Wie berichtet, kam es am Ostersonntag auf der Autobahn E25 zwischen Ivrea und Santhià in Italien zu einem schlimmen Unfall. Ein Ferrari verunglückte bei hohem Tempo, riss in zwei Teile und ging in Brand auf. Zwei Menschen aus der Schweiz kamen dabei ums Leben. Nun wurde auch das zweite Opfer identifiziert.

Nach Berichten italienischer Medien befand sich neben dem DJ Style Q (40) auch das ukrainische Model und Modedesignerin Anna Kraevskaya (21) im Fahrzeug. Sie verstarb im Wrack des Sportwagens, und ihre Identität konnte zunächst nicht festgestellt werden. Ein DNS-Abgleich brachte nun Gewissheit. Es wird laut Bild.de angenommen, dass Anna K. in einem Club im Kanton Wallis, Schweiz, war, wo DJ Style Q am Abend zuvor aufgelegt hatte.

Der Unfall ereignete sich, als das Fahrzeug, ein weißer Ferrari GTC4 Lusso mit über 600 PS, bei regennasser Fahrbahn viel zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 130 km/h soll der Fahrer angeblich 200 km/h oder noch schneller gefahren sein. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde in zwei Teile gerissen, wobei der vordere Teil Feuer fing. Sowohl der DJ als auch das Model kamen in den Flammen ums Leben.

Der DJ konnte durch seinen Bruder identifiziert werden, während Anna K. aufgrund ihrer schweren Verbrennungen erst durch einen DNA-Test identifiziert werden konnte.

Der Musiker, der in der Schweiz lebte, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Sie leben im Kosovo. Über Anna Kraevskayas Hintergrund ist bekannt, dass sie in Odessa geboren wurde und in der Schweiz lebte und arbeitete.