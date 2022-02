Illegale Migration über den Brenner: Zwei Festnahmen

Verona – Die Bahnpolizei Polfer von Verona und Trentino-Südtirol hat im Zuge des Kampfes gegen die illegale Migration zwei Personen festgenommen und in den Hausarrest überstellt.

Die bislang unbescholtenen Männer aus Afrika – beide 22 Jahre alt – sollen zwischen August und November des vergangenen Jahres mehrfach Migranten über die Brennerbahnlinie in Richtung Norden geschmuggelt haben.

Dazu haben sie die Flüchtlinge am Bahnhof Verona in die Anhänger von Lkw, die auf Zugwaggons aufgeladen werden, untergebracht. Mit einer speziellen Technik wurde die Lkw-Plane so aufgeschlitzt, dass bei Kontrollen kein optischer Mangel festgestellt werden konnte.

Die Migranten haben sich dann zwischen der Ware versteckt und sind so ins benachbarte Ausland gelangt.

Den beiden 22-Jährigen mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung wird die Begünstigung der illegalen Migration vorgeworfen.