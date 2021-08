„Impfgegner drohen sogar auf der Intensivstation mit Anzeige“

Brescia – Auch wenn die Zahlen der stationär aufgenommenen Coronapatienten noch recht niedrig sind und die Intensivstationen nicht unter Druck stehen, stimmt die Tatsache, dass rund 90 Prozent der aufgenommenen Patienten nicht geimpft sind, die Mediziner nachdenklich. Angesichts vieler Millionen noch nicht geimpfter Italiener blicken Experten wie der Präsident der italienischen Anästhesisten, Alessandro Vergallo, mit gemischten Gefühlen den nächsten Wochen entgegen.

„Auf der Intensivstation werden zur Behandlung von Covid-19 immer häufiger Impfgegner und -skeptiker aufgenommen. Unter ihnen ist die Reue und das Bedauern darüber, an Verschwörungstheorien geglaubt und die Existenz von Corona geleugnet zu haben, groß. Es sind verängstigte Menschen, deren Angst vor dem Sterben spürbar ist. Aber es gibt auch viele unverbesserliche ‘No Vax’-Anhänger. Einige Covid-19-Patienten, die befürchten, während der Betäubung – wenn sie ihre Zustimmung nicht geben können – geimpft zu werden, drohen den behandelnden Ärzten mit einer Anzeige. Natürlich würden wir Mediziner so etwas niemals tun, aber sie scheinen vom Gegenteil überzeugt zu sein“, so der Präsident der Vereinigung der italienischen Anästhesisten (Aaroi-Emac), Alessandro Vergallo, gegenüber Huffpost.

Alessandro Vergallo fügt hinzu, dass die Zahlen zwar noch niedrig, aber verglichen mit dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres dreimal so hoch seien. Da die Kurve der stationären Aufnahmen auf den Intensivstationen jene der Neuinfektionen mit mindestens zwei Wochen Verspätung folge, ermahnt der Präsident der italienischen Anästhesisten die Behörden dazu, nicht nur die gegenwärtige Lage zu betrachten, sondern mit Blick auf die Zukunft zu handeln.

VIDEO

„Wie ich angemerkt habe, sind die Zahlen noch relativ niedrig, aber auf der Grundlage der verfügbaren Daten schätzen wir, dass der Prozentsatz der in die Intensivstation eingelieferten Covid-19-Patienten, die keine einzige Impfdosis erhalten haben, 90 bis 92 Prozent der Gesamtzahl beträgt. Dieser Befund bestätigt zwar die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen eine symptomatische Infektion mit der Delta-Variante, ist aber angesichts der Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung noch nicht geimpft sind, auch besorgniserregend. Leider passiert es auch, dass sehr junge und gesunde Menschen intubiert werden müssen. Zu viele Menschen sind sich immer noch nicht der Risiken bewusst, die sie eingehen, wenn sie sich nicht impfen lassen“, meint der Präsident der Vereinigung der italienischen Anästhesisten.

Alessandro Vergallo unterstreicht, dass das Durchschnittsalter der Coronapatienten gegenüber der ersten Welle des Frühjahrs des letzten Jahres von 65 auf 50 Jahre gesunken sei. Einerseits begünstige die geringere Anzahl von Begleiterkrankungen dieser jüngeren Altersgruppe einen weniger gefährlichen Krankheitsverlauf, andererseits ist die Durchimpfungsrate der 50-Jährigen wesentlich geringerer als jene der älteren Jahrgänge, was die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und eines schweren Verlaufs erhöhe.

„Die über 70-Jährigen sind weitgehend geschützt. Die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen gibt hingegen Anlass zur Sorge. In dieser Altersgruppe ist der Widerstand gegen die Impfkampagne nicht zuletzt aufgrund der größeren Anfälligkeit für Impfgegner- und Verschwörungstheorien größer. Außerdem handelt es sich um eine Gruppe, die sowohl beruflich als auch in der Freizeit sehr mobil ist. Dies ist ein Faktor, der für die Verbreitung des Virus nicht zu unterschätzen ist. Ich unterstütze die Forderung von General Figliuolo, die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen vorrangig zu impfen“, so die unmissverständlichen Worte des Anästhesisten.

Nach seiner Prognose gefragt, antwortet Vergallo, dass er in den nächsten 20 bis 30 Tagen mit einem langsamen, aber konstanten Anstieg der stationären Aufnahmen auf den Intensivstationen rechne. „Der Verlauf der kommenden Monate wird davon abhängen, ob die Impfkampagne erfolgreich fortgesetzt wird, ob die Impfstoffe, wie es bisher der Fall war, gegenüber den neuen Varianten wirksam sein werden und ob sich die Bevölkerung auch ohne Lockdowns an die Corona-Hygiene- und -Sicherheitsmaßnahmen halten wird. Aber auch der Schulbeginn und die Rückkehr zu den Arbeitsplätzen sowie die Bedingungen bei der Herbstankunft werden eine Rolle spielen“, so das Fazit von Alessandro Vergallo.