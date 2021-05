Impfpflicht für Gesundheitspersonal: Rom verabschiedet Gesetz

Rom – Um die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal scheint kein Weg mehr herumzuführen. Nach dem Senat hat gestern auch die Abgeordnetenkammer in Rom für das entsprechende Gesetz gestimmt. Gesundheitspersonal, Apotheker, Psychologen sowie Ärzte in Privatpraxen müssen sich impfen lassen, ansonsten werden sie in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder sie dürfen nur noch Aufgaben ohne direkten Patientenkontakt erfüllen.

Medienberichten zufolge muss nicht geimpftes Personal von den Regionen und autonomen Provinzen beim Sanitätsbetrieb gemeldet werden. Anschließend bleiben den Betroffenen nur fünf Tage, um eine Erklärung über den Grund ihrer Entscheidung abzugeben. Viel Spielraum bleibt dabei aber nicht: Lediglich der Nachweis, dass die Betroffenen durch die Impfung gesundheitlich gefährdet sind, gilt.

Juristen gehen davon aus, dass es zu mehreren Klagen kommen wird.