Piacenza/Mailand – Nach dem doppelt vermeidbaren Tod eines Impfgegners, der auf der Intensivstation des Krankenhauses von Trient eine Intubierung verweigerte, sorgt das Video eines schwerkranken Impfgegners mit Sauerstoffhelm, der mit schwacher, aber eindringlicher Stimme davor warnt, sich nicht impfen zu lassen, in der italienischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen. „Impft euch, es ist die Hölle. Diese Krankheit ist kein Witz. Sie verbrennt eure Lungen oder nimmt euch das Leben. Begeht nicht den gleichen Fehler wie ich“, so der 50-Jährige mit kaum hörbarer Stimme.

L'APPELLO DEL NO VAX PENTITO: "VACCINATEVI, NON FATE COME ME" L'APPELLO DEL NO VAX PENTITO: "VACCINATEVI, NON FATE COME ME"I dati dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: nella popolazione non vaccinata la mortalità è 16 volte superiore rispetto a chi ha ricevuto la terza dose. Si moltiplicano le testimonianze di chi, dopo essersi ammalato, si è pentito di aver rifiutato il vaccino.Maria Teresa Palamà per il Tg3 delle 14:15 del 12 dicembre 2021 Posted by Tg3 on Sunday, December 12, 2021

Die Aufforderung, „es ihm nicht gleichzutun“, kommt diesmal von einem 50-jährigen Mann, der auf der Intensivstation des Krankenhauses von Piacenza liegt. Um diesen ehemaligen harten Impfgegner zur Umkehr zu bewegen, musste er zuerst die Erfahrung einer künstlichen Beatmung mit einem Sauerstoffhelm durchleben. Der geläuterte No Vax, der den Videoaufruf auf seiner Facebook-Seite postete, will mit seinem Appell erreichen, dass andere Impfgegner ihre Ablehnung gegenüber den Impfstoffen ebenfalls überdenken und sich impfen lassen.

„Ich habe sehr wenig Kraft. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Ich habe mich nicht impfen lassen. Viele Menschen hier sind ungeimpft. Vor Kurzem ist hier eine nur 41 Jahre alte Frau an Corona gestorben. Ich habe einen Fehler gemacht. Lasst euch impfen und lasst nicht zu, dass diese Krankheit euch tötet. Impft euch, es ist die Hölle. Diese Krankheit ist kein Witz. Sie verbrennt eure Lungen oder nimmt euch das Leben. Begeht nicht den gleichen Fehler wie ich, zu lange zu warten“, so der 50-jährige Mann, dessen schwache Stimme unter dem Sauerstoffhelm kaum zu hören ist.

Dalla terapia intensiva di Piacenza il video-appello di un paziente non vaccinato che invita a immunizzarsi.#IoSeguoTgr pic.twitter.com/hOY1wXzNRO — Tgr Rai (@TgrRai) December 12, 2021

Das Video wurde auch vom Leiter der Intensivstation für Atemtherapie, Cosimo Franco, geteilt und mit einem vielsagenden „besser spät als nie“ kommentiert.

„Viele sind wie er. Die meisten der nicht geimpften Covid-19-Patienten, wie der 50-jährige Mann, dessen Video ich veröffentlicht habe, fangen an zu weinen und bereuen, dass sie die Impfung abgelehnt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, die nach ihrer Erholung und Entlassung nicht nur nicht „Danke“ sagen, sondern sogar fortfahren, die Existenz von Covid-19 zu leugnen, von einem Komplott zu sprechen oder ärztliche Behandlungen infrage zu stellen. Zum Glück sind es nur wenige“, meint Cosimo Franco gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Der Leiter der Intensivstation für Atemtherapie des Krankenhauses von Piacenza fügt hinzu, dass alle verfügbaren Betten von ungeimpften Coronapatienten besetzt seien. „In meiner Abteilung ist die Wut groß. Wir sind gezwungen, auch Nicht-Coronapatienten mit schweren Atembeschwerden die Plätze wegzunehmen, um sie jenen zu geben, die nur hier sind, weil sie die Impfung verweigert haben. In Piacenza beklagt fast jede Familie einen Coronatoten. Dass es bei uns Impfgegner gibt, ist nicht erklärbar, nicht akzeptabel und nicht tolerierbar. Die Tatsache, dass in unserer Provinz zehn Prozent ungeimpft sind, schmerzt sehr“, so das traurige Fazit von Cosimo Franco.

Dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, ideologische Impfgegner für die Impfung zu gewinnen, musste auch der bekannte Mailänder Virologe Fabrizio Pregliasco am eigenen Leib erfahren. Der Direktor des Instituts „Galeazzi“ in Mailand und Forscher an der staatlichen Universität von Mailand ließ sich auf ein „soziales Experiment“ ein und mischte sich am Samstagnachmittag unter die Teilnehmer der Kundgebung der Impf- und Pass-Gegner.

Viele der Demonstranten erkannten den angesehenen Virologen sofort. Mit einigen von ihnen kam Fabrizio Pregliasco auch ins Gespräch. Von anderen hingegen wurde er wüst beschimpft. Einer der Kundgebungsteilnehmer griff den Virologen hart an. „Bereue deine Sünden und die Lügen, die du erzählt hast“, brüllte ein radikaler Impfgegner und Coronaleugner ihm ins Gesicht.

NO VAX RIFIUTA INTUBAZIONE E MUORE NO VAX RIFIUTA INTUBAZIONE E MUOREA Trento, un uomo di 50 anni di nazionalità tedesca non vaccinato è morto dopo aver rifiutato di essere intubato. I medici gli hanno fatto presente i rischi cui andava incontro e hanno tentato di convincerlo, ma inutilmente.Pier Damiani D'Agata dal Tg3 delle 19 dell'11 dicembre 2021 Posted by Tg3 on Saturday, December 11, 2021

Pregliasco, der erklärte, dass er die Ursachen und Zweifel für die Ablehnung der Impfung ergründen wollte, bezeichnete den Austausch mit den Impfgegnern als „interessant“. Allerdings gelang es dem Virologen nicht, auch nur einen von ihnen umzustimmen.