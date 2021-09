„Impft euch, schützt euch selbst und das Wohl eures Kindes“

Turin – Nachdem sie vom traurigen Schicksal einer ungeimpften, schwer an Covid-19 erkrankten Schwangeren, die nach dem Kaiserschnitt ins Koma gefallen und gestorben war, erfahren hatte, postete die Bürgermeisterin von Turin, Chiara Appendino, die im achten Monat schwanger ist, ein Ultraschallbild ihres Sohnes.

„Das ist Andrea. Weil ich mich impfen ließ, wird er bereits Antikörper gegen das Coronavirus besitzen“, so Chiara Appendino. Der Shitstorm der Impfgegner und Coronaleugner ließ zwar nicht lange auf sich warten, aber von den Kinderärzten, Virologen und Gynäkologen, die sich aufgrund der steigenden Anzahl von Frühgeburten seit Wochen für die Coronaschutzimpfung für Schwangere aussprechen, erhielt die schwangere Bürgermeisterin von Turin großen Applaus.

Das dreidimensionale Ultraschallbild, das die hochschwangere Bürgermeisterin von Turin, Chiara Appendino, auf ihrer Facebook-Seite postete, sorgte genauso wie der eindringliche Appell, den die Bürgermeisterin an alle werdenden Mütter richtet, in der italienischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen.

„Das ist Andrea. Bei seiner Geburt wird er bereits über Antikörper gegen Covid-19 verfügen. Er wird sie besitzen, weil ich mich im sechsten Monat der Schwangerschaft für die Impfung entschieden habe. Nach der ersten Dosis habe ich überhaupt keine Symptome gezeigt und nach der zweiten bin ich nur einen halben Tag erschöpft gewesen. Heute bin ich im achten Schwangerschaftsmonat und uns beiden geht es blendend. Warum schreibe ich das? Die gestrige Nachricht, dass eine ungeimpfte Schwangere nach einer von einem schweren Covid-19-Verlauf verursachten Frühgeburt gestorben war sowie die Tatsache, dass wenige Tage zuvor ein nur ein Kilogramm schweres Frühgeborenes nicht überlebt hatte, haben mich zu diesem Eintrag bewegt“, so Chiara Appendino auf ihrer Facebook-Seite.

In ihrem Facebook-Posting verwies die Bürgermeisterin von Turin auf das traurige Schicksal von Palma Reale aus Liberi bei Caserta. Die 28-jährige dreifache Mutter, die genauso wie ihr Ehemann auf eine Impfung verzichtet hatte, hatte sich während ihrer vierten Schwangerschaft mit dem Coronavirus angesteckt. Aufgrund des schweren Verlaufs der Krankheit war Palma Reale am 29. August ins Universitätskrankenhaus von Neapel eingeliefert worden. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand der Schwangeren hatte die behandelnden Mediziner dazu veranlasst, die Geburt per Kaiserschnitt einzuleiten. Palma Reale, die in der Zwischenzeit auf die Intensivstation verlegt worden war, war es aber nicht mehr vergönnt, ihr Baby zu sehen. Wenige Tage nach der Geburt ihres vierten Kindes war die junge Frau an den von Covid-19 verursachten schweren Lungenkomplikationen gestorben.

„Während das Risiko einer Frühgeburt bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus deutlich höher ist, gibt es für eine Impfung während der Schwangerschaft keine Kontraindikationen. Deshalb möchte ich die schwangeren Frauen dazu aufrufen, zuerst ihren Hausarzt und ihren Gynäkologen zurate zu ziehen und sich dann – immer, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind – impfen zu lassen. Schützt euch selbst und schützt das kleine Wesen, das in euch heranwächst“, so der eindringliche Appell von Chiara Appendino.

Der Shitstorm der Impfgegner und Coronaleugner ließ nicht lange auf sich warten. Einige Poster, die offensichtlich zum No-Vax-Lager gehören, warfen Chiara Appendino vor, ihr Privatleben und ihre Schwangerschaft für „Impfpropaganda“ zu missbrauchen, und beschuldigten sie, auf der Gehaltsliste der „Impfprofiteure“ zu stehen.

Aber von den Experten – den Kinderärzten, den Virologen und den Gynäkologen – die sich aufgrund der steigenden Anzahl von Frühgeburten seit Wochen für die Coronaschutzimpfung für Schwangere aussprechen, erhielt die schwangere Bürgermeisterin von Turin für ihren mutigen Aufruf großen Applaus.

MAMMA NON VACCINATA MUORE DI COVID, I PARENTI ACCUSANO I MEDICI MAMMA NON VACCINATA MUORE DI COVID, I PARENTI ACCUSANO I MEDICISanta Maria Capua Vetere. Una giovane mamma muore di covid dopo aver dato alla luce il quarto figlio. Aveva 28 anni. Non si era vaccinata. Il dolore dei parenti, anch'essi contagiati, che ora accusano i medici.Pier Damiani D'agata dal Tg3 delle 19 del 12 settembre 2021 Posted by Tg3 on Sunday, September 12, 2021

„Eine geimpfte Mutter setzt ihr Baby weniger den Risiken einer Frühgeburt aus“, meint beispielsweise Francesco Raimondi. „Bei einer Coronaerkrankung während der Schwangerschaft besteht die Gefahr, dass es zu einem schweren Verlauf kommt. In diesem Fall ist der Gynäkologe gezwungen, nach einigen Wochen einzugreifen. Wir haben es also mit einer ‘iatrogenen’ (durch ärztliche Einwirkung entstandenen, Anm.) Frühgeburt zu tun, die jedoch durch einen Notfall ausgelöst wurde. Daher würde eine flächendeckende Impfung Mütter und Kinder wirklich schützen“, fügt der Neonatologe und Neugeborenen-Intensivmediziner hinzu.