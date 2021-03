Impfung: Speranza will aufs Gaspedal drücken

Rom – Gesundheitsminister Roberto Speranza will in Sachen Impfung einen Zahn zulegen. In einem Internview mit dem Corriere della Sera hat er eine Beschleunigung in der Corona-Impfkampagne ab Ende März in Aussicht gestellt.

War im Januar und Februar die Anzahl an Impfdosen noch begrenzt, wird ab Ende März mit deutlich mehr Impfstoff gerechnet. 50 Millionen Impfdosen kommen laut Speranza nach Italien im zweiten Quartal. Gegen Ende des dritten Quartals sollen es sogar 80 Millionen sein.

Der Minister erklärte außerdem, dass auch Zahnärzte, Kinderärzte und ambulante Ärzte Teil in die Impfkampagne einbezogen werden sollten.

In Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca versicherte der Gesundheitsminister, dass sich bereits Geimpfte keine Sorgen machen müssten, da Wissenschaftler keine grundlegenden Zweifel hätten.