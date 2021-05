Impfungen für Kinder: Bald schon könnte es soweit sein

Bozen/Rom – In Südtirol fallen heute um 12.00 Uhr die Beschränkungen für Altersgruppen beim Impfen gegen das Coronavirus. Damit haben alle Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich für einen Impftermin vorzumerken.

Indes beginnen in mehreren EU-Ländern und auch in Italien Diskussionen um die Impfung für Kinder und Jugendliche. In Deutschland peilt etwa Gesundheitsminister Jens Spahn eine Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren an. Doch die Meinungen sind laut Medienberichten unterschiedlich: Die Ständige Impfkommission wird wahrscheinlich keine generelle Empfehlung dafür aussprechen.

Auch in Italien wird das Thema immer öfter angesprochen: Gesundheitsminister Roberto Speranza ist dafür, die Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zuzulassen. Er will aber noch abwarten, bis die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht gibt. Das geschieht voraussichtlich am morgigen Freitag.