Impfzertifikate im Netz veröffentlicht – Ermittlungen

Rom – Über 100 Plattformen im Internet bieten in Italien gefälschte Impfzertifikate an und der Handel boomt – trotz der ansehnlichen Preise. Impfgegner sind bereit, 250 bis 400 Euro dafür zu zahlen. Inzwischen ermitteln auch Staatsanwälte in Rom und Mailand.

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen Medienberichten zufolge über 30 solcher Internetkanäle gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft von Rom und Mailand ermittelt unterdessen deshalb, weil Dateien mit Impfzertifikaten von tausenden Italienern im Internet veröffentlicht wurden und auf einer File Sharing-Plattform heruntergeladen werden konnten.

Auf diesen Missstand hat auch die Datenschutzbehörde aufmerksam gemacht und Maßnahmen gefordert. Echte Impfzertifikate waren im Prinzip für jeden zugänglich.