In Italien gerettete Höhlenforscherin wurde operiert

Von: apa

Bergamo – Ottavia Piana, die 32-jährige Höhlenforscherin aus dem norditalienischen Brescia, die mehr als drei Tage lang in einer Höhle in der Provinz Bergamo verletzt feststeckte und in der Nacht auf Mittwoch gerettet wurde, ist operiert worden. Damit wurden die schwereren Brüche stabilisiert, die sie sich bei dem Sturz in der Schlucht am Samstagnachmittag zugezogen hatte.

Die Operation wurde in der Orthopädieabteilung des Krankenhauses “Papa Giovanni XXIII” in Bergamo durchgeführt, wohin die Forscherin nach ihrer Rettung aus der Höhle mit einem Hubschrauber gebracht wurde. Die Patientin liegt auf der Intensivstation und ist in gutem Zustand, teilten die Ärzte am Donnerstag mit.

Italienerin entschuldigte sich für Aufwand um ihre Rettung

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Höhlenforscherin nach einer 72-stündigen spektakulären Rettungsaktion aus der Höhle Abisso Bueno Fonteno bei Bergamo geborgen. “Ottavia Piana war drei Tage lang auf einer Liege, ihre Beine waren angeschwollen, sie war müde und sprach wenig. Sie entschuldigte sich für den großen Aufwand um ihre Rettung”, sagte Sara Frasciatti, eine Krankenpflegerin, die sich an der Rettungsaktion beteiligte.

159 Beteiligte aus 13 verschiedenen Regionen, darunter auch aus Südtirol und aus dem Trentino, beteiligten sich an der Bergung. Piana, die bereits vor zwei Jahren aus derselben Höhle gerettet werden musste, will laut eigenen Angaben nun erst einmal von weiteren Höhlenabenteuern absehen.