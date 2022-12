Italien: 2022 war wärmstes Jahr der Geschichte

Rom – Das Jahr 2022 geht in Italien wettertechnisch in die Gesichte ein. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es noch nie so warm wie heuer.

Rekorde wurden insbesondere bei den Durchschnittstemperaturen sowie bei den Höchsttemperaturen registriert.

Weltweit war hingegen das Jahr 2016 das wärmste Jahr der Geschichte.