Italien beschlagnahmt Yachten und Villen russischer Milliardäre

Imperia – In Italien sind aufgrund der EU-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs Güter russischer Oligarchen beschlagnahmt worden – darunter auch eine Luxusyacht. Die Finanzpolizei hat das Boot „Lady M“ im Hafen von Imperia in Ligurien festgesetzt. Die Yacht gehört dem russischen Milliardär und TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow und hat einen geschätzten Wert von 65 Millionen Euro. In der Toskana wurden hingegen die Villa eines anderen Oligarchen konfisziert.

Mordaschow hat mit seinem Stahlkonzern Severstal ein Vermögen gemacht. Bisher galt er als der reichste Mann Russlands und wurde aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU gesetzt.

Insiderberichten zufolge hat Gennadi Timtschenko – ein weiterer Milliardär mit engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin – ebenfass keinen Zugriff mehr auf seine Yacht. Auch dieses Schiff soll sich derzeit im Hafen von Imperia befinden.

Außenminister Luigi Di Maio kündigte am Freitagabend im italienischen Fernsehen die Umsetzung weiterer Sanktionsmaßnahmen an. „Wir müssen es schaffen, die Attacken Putins zu stoppen und ihn an den Verhandlungstisch bringen“, erklärte der 35-Jährige. Das werde nicht mit Höflichkeit gehen, so Di Maio.

Dem Minister zufolge bereitet sich Italien darauf vor, rund 140 Millionen Euro an Gütern russischer Oligarchen zu beschlagnahmen.