Italien erwartet drei Millionen Impfdosen

Rom – In Italien sollen in naher Zukunft mehr Menschen pro Tag geimpft werden als bisher. Medienberichten zufolge werden in der kommenden Woche drei Millionen Impfdosen erwartet.

Das ist eine deutlich höhere Anzahl an Impfdosen, die im Vergleich zu den vergangenen zwei Monaten in Italien eingetroffen sind.

Mehr als neun Millionen Italiener haben bereits eine Impfdosis erhalten. Fast drei Millionen Italienern wurde bereits die zweite Dosis verabreicht.

Durch die zusätzlichen Impfdosen soll die Impfkampagne rascher voranschreiten.