Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien erwartet leichtes Wirtschaftswachstum
Kunstflugstaffel Frecce Tricolori mit italienischen Landesfarben

Italien erwartet leichtes Wirtschaftswachstum

Sonntag, 14. September 2025 | 14:59 Uhr
Kunstflugstaffel Frecce Tricolori mit italienischen Landesfarben
APA/APA/AFP/KARIM SAHIB
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die italienische Regierung hält trotz Unsicherheiten wie den US-Zöllen an ihren Wachstumsprognosen fest. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte heuer um 0,6 Prozent und 2026 um 0,8 Prozent zulegen, so Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti am Sonntag. Die neuen Prognosen sollen in den nächsten Wochen mit dem Budgetplan bekannt gegeben werden. Man sei zuversichtlich, die Schätzungen vom April zu bestätigen, da die Folgen eines Handelskrieges bereits eingepreist worden seien.

Die nach Deutschland und Frankreich drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und Österreichs zweitwichtigster europäischer Handelspartner ist im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft, wobei der Außenhandel das Ergebnis beeinträchtigte. Die Industrieproduktion stieg jedoch im Juli um 0,4 Prozent zum Vormonat – ein Lebenszeichen für den seit langem schwächelnden Sektor. Die Regierung wird dem Parlament bis zum 2. Oktober die aktualisierten Wachstumsprognosen und mehrjährigen Haushaltsziele vorlegen. Diese bilden den Rahmen für den Haushalt des nächsten Jahres.

Giorgetti sagte, es seien keine weiteren Einsparungen erforderlich, um das Haushaltsdefizit im nächsten Jahr unter die Obergrenze der Europäischen Union von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu bringen. Dies schaffe die Grundlage für einen Ausstieg des Landes aus dem Defizitverfahren der EU. Die Unterwerfung unter das sogenannte Defizitverfahren verringert den Spielraum der Länder bei Steuern und Ausgaben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
80
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
24
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
24
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
16
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 