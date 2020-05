Italien kontrolliert am Wochenende streng

Rom – Am ersten Wochenende nach Ende des strengen Lockdowns werden in Italien verschärfte Kontrollen durchgeführt.

Die Behörden befürchten nämlich, dass sich zu viele Menschen versammeln und dabei die Masken- und Abstandspflicht nicht einhalten.

Allein in Rom werden Medienberichten zufolge Tausende Polizisten im Einsatz stehen.

In Brescia werden in der Nacht die Zugänge zum Stadtkern mit Pubs und Lokalen geschlossen. Auch bei uns in Südtirol haben die Ordnungskräfte strengere Kontrollen angekündigt.