Italien rechnet mit rund 400.000 Neuinfektionen am Tag

Rom – Der Omikron-Sturm wird Italien in der kommenden Woche voll erfassen. Medienberichten zufolge wird die Anzahl der Neuinfektionen weiter nach oben klettern. Es wird von rund 400.000 Fällen am Tag ausgegangen, erklärt der auf Corona-Datenanalyse spezialisiert Physiker Giorgio Sestili.

Damit werden die Testkapazitäten ausgereizt und viele Infektionen werden wohl nicht mehr bestätigt werden können. Sestili stellt zudem in Aussicht, dass in Italien in den nächsten Wochen so viele Menschen in häuslicher Isolation sein werden, dass die Welle wieder abflachen wird – so wie es auch schon in Südafrika der Fall war.