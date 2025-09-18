Aktuelle Seite: Home > Italien > IWF mahnt Italien zu Reformen und weniger Steuerboni
Erwerbsbeteiligung für Arbeitnehmer

IWF mahnt Italien zu Reformen und weniger Steuerboni

Donnerstag, 18. September 2025 | 07:44 Uhr
Arbeitskosten in Österreich sind hoch
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: luk

Rom – Trotz globaler Unsicherheiten hat sich die italienische Wirtschaft im vergangenen Jahr robuster gezeigt als erwartet. Das geht aus dem aktuellen Länderbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor. Demnach entwickelten sich die öffentlichen Finanzen besser als prognostiziert, auch wenn das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin von erheblichen Risiken geprägt ist.

Laut Lone Christiansen, Leiterin der IWF-Mission für Italien, stellen insbesondere internationale Handelskonflikte eine Gefahr für das exportorientierte Land dar. Hinzu kommen strukturelle Probleme wie die alternde Bevölkerung und eine schwache Produktivitätsentwicklung. Beides bremse Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Der IWF empfiehlt daher, die Anreize für Menschen, sich Arbeit zu suchen, zu erhöhen und gezielt in Qualifizierung und Humankapital zu investieren. Gleichzeitig müsse Italien beim Schuldenabbau ambitionierter vorgehen. Angesichts steigender Kosten für Renten und Gesundheit sei ein strikteres fiskalisches Konsolidierungsprogramm notwendig. Dazu zählt auch die schrittweise Abschaffung ineffizienter Steuervergünstigungen.

Kritisch sieht der Fonds zudem die Innovationsfähigkeit der italienischen Wirtschaft. Fehlender Zugang zu Risikokapital, Fachkräftemangel und teilweise kontraproduktive Steueranreize behinderten das Wachstumspotenzial, insbesondere von Start-ups und kleinen Unternehmen.

Der IWF fordert Italien auf, Reformen für höhere Produktivität und Arbeitsmarktteilnahme mit einem konsequenten Schuldenabbau zu verbinden. Nur so lasse sich langfristig Wachstum und wirtschaftliche Stabilität sichern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
104
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Es gibt mehr Landeskindergeld
Kommentare
38
Es gibt mehr Landeskindergeld
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Kommentare
34
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Kommentare
34
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 