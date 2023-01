Jugendlicher verirrt sich mitten in den Dolomiten

Canazei – Für einen 13-jährigen Urlauber aus der Schweiz hat der gestrige Skitag mitten in den Dolomiten mit einer heißen Schokolade auf der Station der Carabinieri von Canazei geendet. Der Minderjährige hat sich nämlich auf den Skipisten verirrt und seine Familienangehörigen aus den Augen verloren. Nach mehreren Stunden wurde er von den Mitarbeitern des Refuge Sass Becè bemerkt, die die Carabinieri hinzugezogen haben.

Allerdings war von dem Jugendlichen nicht viel herauszubekommen. Der 13-Jährige konnte weder erklären, wo er und seine Familie unterbracht sind, noch eine Telefonnummer angeben.

Während er also in der Kaserne eine heiße Schokolade zu sich nahm, konnten die Exekutivbeamten über den Namen des Vaters, dessen Arbeitsplatz in Deutschland kontaktieren. Dort wurde ihnen die Handynummer des Vaters gegeben. Damit konnten sie das Elternteil verständigen und über den Verbleib seines Sohnes unterrichten.

Wie sich herausstellte, war die Familie des Jugendlichen im nächsten Tal in Rocca Pietore im Belluno untergebracht. Sogleich holte der Mann seinen Sohn ab und es kam zum Happy End.