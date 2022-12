„Keine Notwehr: Räuber verfolgt und erschossen“

Grinzane Cavour – Ein Video, das während der Gerichtsverhandlung gezeigt worden ist, bringt den Inhaber des Juweliergeschäfts „Roggero“ in Grinzane Cavour, Mario Roggero, schwer in Bedrängnis.

Durch die Aufnahmen, in denen zu sehen ist, wie Mario Roggero die Räuber verfolgt und auf sie schießt, gerät seine Darstellung, dass er die beiden Täter in Notwehr getötet habe, gehörig ins Wanken. Der Juwelier, der wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes und illegalen Waffenbesitzes angeklagt ist, riskiert im Falle einer Verurteilung eine jahrzehntelange Haftstrafe. Beim Raubüberfall, der am 28. April 2021 verübt worden war, hatten zwei der insgesamt drei Räuber ihr Leben verloren.

Am Mittwoch, dem 21. Dezember, fand im Prozess gegen den Juwelier Mario Roggero eine erste Anhörung statt. Der Inhaber des Juweliergeschäfts „Roggero“ in Grinzane Cavour, der wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes und illegalen Waffenbesitzes vor Gericht steht, wird beschuldigt, vor eineinhalb Jahren, am 28. April 2021, zwei Räuber auf offener Straße erschossen zu haben. Mario Roggero beteuert hingegen, dass er die beiden Täter in Notwehr getötet habe.

„Es gab ein Handgemenge. Ich sah mich bewaffneten Männern gegenüber und musste zwischen meinem und ihrem Leben wählen. Mit der rechten Hand öffnete ich die Registrierkasse und mit der linken Hand die Schublade, von der ich wusste, dass sich darin mein Revolver befand. Im selben Moment richteten wir die Waffen aufeinander. Ich musste – (an dieser Stelle brechen die Worte des Mannes ab) – dann sind sie weggelaufen“, so die Schilderung von Mario Roggero kurz nach der Tat.

Aufnahmen, die von mehreren Überwachungskameras stammen, widersprechen aber dieser Darstellung. Im Gerichtssaal in Asti wurde am Mittwoch jenes Video gezeigt, das zulässt, den Ablauf der am Mittwochabend, dem 28. April 2021 ab 17.35 Uhr stattgefundenen Ereignisse recht genau zu rekonstruieren.

In den Bildern ist zu sehen, wie die drei Räuber – der 58-jährige Giuseppe Mazzarino aus Turin, der 45-jährige Andrea Spinelli aus Bra und der 34-jährige Alessandro Modica aus Alba – in einem weißen Ford Fiesta ankommen und ihr Fahrzeug in einer Gasse hinter dem Juweliergeschäft „Roggero“ abstellen.

Der erste Räuber, der das Juweliergeschäft betritt, ist Andrea Spinelli. Der Kriminelle, der sich als Kunde ausgibt, wird von der Tochter des Inhabers bedient. Während ihre Mutter hinter dem zweiten Tresen steht, arbeitet Mario Roggero in der Werkstatt, die sich im hinteren Teil des Geschäfts befindet. Ein paar Minuten später kommt der zweite Täter, Giuseppe Mazzarino, durch die Sicherheitstür. Dieser zieht sofort ein Messer und bedroht damit die beiden Frauen.

Im selben Moment holt Spinelli eine mit Klebeband zusammengehaltene Spielzeugpistole hervor, bedroht mit ihr die Tochter von Mario Roggero und zwingt sie dazu, sich von ihm die Hände mit Plastikbändern, wie sie von Elektrikern verwendet werden, fesseln zu lassen. Die junge Frau versucht noch, mit dem Fuß das Alarmpedal zu betätigen, aber der Anruf bei der Polizei bleibt aus.

Anschließend suchen die beiden Räuber, die die beiden Frauen mit sich führen, den hinteren Teil des Geschäfts auf. Im Video ist zu erkennen, wie es zwischen Mario Roggero und den Kriminellen zu einer Diskussion kommt. Zugleich verlässt der dritte Räuber das Auto, um die „Arbeit“ seiner Kollegen zu unterstützen. Kurz bevor die Räuber samt der Beute die Goldschmiede durch den Hinterausgang verlassen, gelingt es dem Inhaber während eines kurzen unbeobachteten Moments, den Revolver, den er in der Schublade unter der Kasse aufbewahrt, aber für den er keinen Waffenpass mehr besitzt, in seine Hände zu bekommen.

Die Bilder zeigen, wie die drei Männer aus dem hinteren Teil des Ladens kommen und auf das Auto zugehen. Mit dem Revolver in der Hand verfolgt Roggero die drei Räuber und holt sie just in jenem Moment ein, als sie in den Fiesta einsteigen und flüchten wollen. Er zielt mit der Waffe auf die Räuber und feuert innerhalb kürzester Zeit alle fünf Kugeln ab. Von einem tödlichen Schuss in die Brust getroffen, bricht Giuseppe Mazzarino als erster der Räuber tot auf der Straße zusammen. Von einer Kugel im Rücken schwer verletzt, versucht Andrea Spinelli noch zu entkommen, fällt aber wenige Meter weiter ebenfalls auf den Boden. Roggero läuft ihm hinterher, holt ihn ein und tritt dem bereits im Sterben liegenden Spinelli mehrmals gegen den Kopf.

Vergeblich trachtet der Räuber noch danach, dem Juwelier die Waffe zu entreißen, bricht aber wenige Sekunden später mitten auf der Straße zusammen und verblutet. Eine Kugel trifft auch Alessandro Modica und verletzt ihn am Bein. Als einzigem des kriminellen Trios gelingt es ihm aber, zu fliehen und den Raubüberfall zu überleben.

Der 34-Jährige wurde wenige Stunden nach dem Raubüberfall festgenommen, als er wegen einer Schusswunde am Bein das nahe Krankenhaus von Savigliano aufsuchte.

Das Video belastet Mario Roggero schwer. Rechtsexperten zufolge lassen die Aufnahmen so etwas wie Notwehr nicht erkennen. Der Juwelier, der wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes und illegalen Waffenbesitzes angeklagt ist, riskiert im Falle einer Verurteilung eine jahrzehntelange Haftstrafe.