Lawinenabgang in den Dolomiten: Drei Skitourengeher verschüttet

Einsatz am Passo di Giau

Von: luk

Cortina d’Ampezzo – In der Region Forcella Giau, einem Dolomitenpass zwischen Cortina d’Ampezzo und dem Val Fiorentina, hat eine Lawine am Sonntag drei Skitourengeher erfasst und verschüttet. Die Rettungsarbeiten des Bergrettungsdienstes sind laut lokalen Medien in vollem Gange.

Der Notruf ging gegen 13.00 Uhr ein, nachdem ein vierter Skitourengeher – der nicht von der Lawine erfasst wurde – umgehend mit der Suche nach seinen Begleitern begann und die Rettungskräfte alarmierte.

Bislang konnten zwei der Verschütteten geborgen werden. Einer von ihnen ist bei Bewusstsein, der zweite befindet sich in kritischem Zustand. Nach der dritten vermissten Person wird weiterhin gesucht.

Ein Rettungshubschrauber aus Pieve di Cadore konnte trotz wechselnder Bewölkung am Unglücksort landen. Eine weitere Helikoptercrew aus Treviso konnte wegen schlechter Sicht bislang nicht zum Einsatz kommen. Zusätzlich wurden ein dritter Rettungshubschrauber sowie ein Transporthelikopter des Air Service Centers aktiviert, um Bergrettungsteams in das Gebiet zu bringen.

Im Einsatz stehen die Bergrettungseinheiten aus San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina und Livinallongo. Die Suche nach dem dritten Skitourengeher läuft unter Hochdruck weiter.