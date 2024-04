Lega-Gründer Bossi drängt auf Veränderung an der Parteispitze

"Anliegen Norditaliens in Fokus nehmen"

Rom – Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Lega hat Parteigründer Umberto Bossi bei einer Feier in seinem Heimatort in der Lombardei einen Wechsel an der Spitze gefordert.

Der neue Parteivorsitzende müsse das Ziel der Autonomie vorantreiben und die Anliegen Norditaliens wieder stärker in den Fokus rücken, betonte das italienische Polit-Urgestein.

Aktuell steht Verkehrsminister Matteo Salvini an der Spitze der Partei, der gelassen auf Bossis Äußerungen reagierte. In den vergangenen Jahren hat die Lega an Popularität eingebüßt.