Leichtathletikstar Carl Lewis zerreißt in Trient Foto von Trump

Von: mk

Trient – Leichtathletik-Ikone Carl Lewis hat mit seiner Anwesenheit das Festival des Sports in Trient beehrt. Nachdem Landeshauptmann Maurizio Fugatti fürs obligatorische Selfie mit der Legende posiert hat, dürfte ihn Lewis ziemlich überrascht haben.

Der ehemalige Profisportler zählt zu den erfolgreichsten Leichtathleten der Sportgeschichte. Er erzielte mehrere Weltrekorde und dominierte zwischen 1983 und 1996 im Sprint und im Weitsprung mit neun Olympiasiegen und acht Weltmeistertiteln das Leichtathletik-Geschehen wie kaum ein anderer.

Avevo solo 12 anni quando Carl Lewis, il leggendario 'figlio del vento', alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984… Posted by Maurizio Fugatti on Friday, October 11, 2024

Gleichzeitig setzte sich Lewis seit jeher für Bürgerrechte und im Kampf gegen Diskriminierung ein. Dies machte er auch im diesjährigen Rennen um die Präsidentschaft kurz vor den Wahlen am 5. November in den USA deutlich. Er gilt als feuriger Unterstützer von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die für die Demokraten gegen Ex-Präsident Donald Trump antritt.

Carl Lewis war aufgefordert worden, im Auditorium Santa Chiara in Trient beim Festival des Sports einige Fotos von bekannten US-amerikanischen Persönlichkeiten zu kommentieren. Als man ihm ein Bild von Donald Trump reichte, fackelte er nicht lange herum.

Zunächst bat er um einen Stift, um dem Republikaner Hörnchen auf die Stirn zu malen. Anschließend zerriss er kurzerhand das Foto des Kandidaten fürs Weiße Haus.

Ganz anders fiel die Reaktion aus, als er ein Foto von Kamala Harris in den Händen hielt. „Sie ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Wir werden es schaffen“, betonte Lewis.

Was sich Fugatti dabei wohl gedacht haben mag? Immerhin ist bekannt, dass der Trientner Landeshauptmann als Vertreter der Lega durchaus mit Trump sympathisiert. Dies zeigte sich unter an zahlreichen Beiträgen voller Anerkennung und Lob für den Tycoon, die Fugatti in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, als der Trump noch Präsident war.