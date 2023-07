Liegend auf Motorrad unterwegs: “Ein künftiger Organspender”

Instagram/Trentino on the road

Trient – Im Martignano-Tunnel bei Trient auf der Straße in die Valsugana hat der Fahrer eines Maxi-Scooters sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr gebracht. Wie ein Skeleton-Fahrer mit dem Kopf voraus lag er auf der Sitzbank und fuhr mit großer Geschwindigkeit durch den Tunnel in Richtung Pergine. Dabei ließ sich der junge Mann filmen. Das Video gelangte in die Hände der Instagram-Seite @trentino_on_the_road und wurde dort gepostet. Angeblich hat sich der Vorfall am Samstagabend gegen 19.00 Uhr ereignet.

Die Kommentare zur gefährlichen Stunt-Fahrt lassen keinen Zweifel aufkommen, dass die Mehrheit so etwas gar nicht lustig findet. Von einer Aktion “ohne Gehirn” ist da die Rede. “Ich wünschte mir, dass sie ausgeforscht und bestraft werden”, meint ein anderer User. Außerdem wird das fehlende Verantwortungsbewusstsein kritisiert. Wieder andere meinen, dass hier ein künftiger Organspender zu sehen sei.

Tatsächlich hätte der Fahrer bei einem Sturz mit wohl schweren Verletzungen zu rechnen gehabt. Immerhin war er nur in kurzen Hosen und Hemd unterwegs und hatte bis auf den Helm keinerlei Schutzkleidung.